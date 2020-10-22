***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.10.2020 21:28
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş., 22/10/2020 tarih ve BİAŞ-2-4311 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığına dair açıklama talep etmiştir.
Şirketimizin payları üzerindeki gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketliiği, şirketimiz dışında gelişmektedir.Hisse senedi fiyatlarına etki edebilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır.
Kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883155
BIST
18:051.198
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -13,19
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
18:057,9432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0054
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9450
En Düşük
7,9317
18:059,3974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0059
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3990
En Düşük
9,3571
18:05486,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,56
|Açılış
|: 486,09
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|10,45
|331.627.493
|% 10,00
|
|KONYA
|756,80
|236.578.620
|% 10,00
|
|ARMDA
|61,05
|15.373.303
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.954.542
|% 10,00
|
|KARTN
|1.125,70
|1.383.485
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,95
|67.434.191
|% -10,00
|
|MERKO
|15,75
|52.635.849
|% -10,00
|
|VANGD
|8,92
|3.602.146
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|125.108.460
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|28.475.390
|% -9,96
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|SISE
|6,84
|1.040.285.267
|% -1,72
|
|ASELS
|18,34
|969.531.281
|% 1,49
|
|AKBNK
|5,12
|911.277.092
|% -5,19
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|SKBNK
|1,99
|776.631.920
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,25
|782.321.713
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,90
|439.848.899
|% -1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9332
|7,9375
|% 0,00
|
|Euro
|9,3783
|9,3887
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,3556
|10,4076
|% 1,13
|
|Frank
|8,7161
|8,7686
|% 1,41
|
|Riyal
|2,1106
|2,1212
|% 1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-0,11
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-14,37
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-6,95
|
|Çeyrek
|772
|789
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,44
|42,44
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:56PRZMA
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