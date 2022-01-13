***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.01.2022 18:35
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13.01.2022 tarih ve E-18454353-100.06-5964 sayılı yazısı ile şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden, şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993668
BIST
18:052.071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,44
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
18:0513,5315
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 0,3080
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
18:0515,5317
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 0,3755
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
18:05790,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 13,38
|Açılış
|: 790,35
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|367,40
|17.632.211
|% 10,00
|
|ISGYO
|3,08
|108.522.573
|% 10,00
|
|NUGYO
|6,29
|49.411.905
|% 9,97
|
|LINK
|33,34
|72.215.183
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.880.203
|% 9,96
|
|INTEM
|107,10
|5.902.739
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,53
|855.227
|% -9,96
|
|ISBTR
|44.900,00
|44.900
|% -9,84
|
|UTPYA
|11,14
|1.778.027
|% -7,01
|
|BASCM
|9,75
|165.725
|% -5,80
|
|KRDMD
|13,35
|7.142.756.131
|% 2,30
|
|THYAO
|28,78
|4.972.350.109
|% 7,07
|
|EREGL
|31,62
|2.313.117.278
|% 0,13
|
|GARAN
|11,88
|2.112.741.794
|% 0,25
|
|SISE
|15,05
|2.059.079.278
|% -0,92
|
|KRDMD
|13,35
|7.142.756.131
|% 2,30
|
|YKBNK
|3,81
|1.326.806.454
|% -1,80
|
|PETKM
|9,60
|1.924.339.009
|% 0,52
|
|AKBNK
|7,56
|1.367.970.434
|% -0,92
|
|GARAN
|11,88
|2.112.741.794
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5069
|13,5315
|% 2,33
|
|Euro
|15,5004
|15,5317
|% 2,48
|
|Sterlin
|18,5256
|18,6185
|% 2,48
|
|Frank
|14,8029
|14,8921
|% 2,70
|
|Riyal
|3,5942
|3,6122
|% 2,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-12,75
|
|Altın Gr.
|790
|790
|13,33
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,03
|0,16
|
|B. Petrol
|84,31
|84,31
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EUHOL
Yüzde 4.24 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 896, 993 adet işlem
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17:58KAPLM
Yüzde 5.10 oranında artışla 35.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 002, 904 adet işlem
-
17:57ALARK
Yüzde 4.78 oranında artışla 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 139, 808 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 36, 843.00 milyon TL de
-
17:56KRDMB
Yüzde 9.75 oranında artışla 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 635, 963 adet işlem