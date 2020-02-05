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***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.02.2020 21:25
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***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                       Konkordato Projesinin Müzakeresi ve Alacaklılar Toplantısı 05.02.2020 tarihinde D.O.S.B. 1.Kısım D.1003 Sk. N:10 K:2 Dilovası/KOCAELİ adresinde
Kamu alacaklıları saat:11:00-12:00 arasında  Çekli-Senetli ve Cari Hesap Alacaklıları  saat:14:00-16:00 saatleri arasında 
Konkordato Komiserleri ile davacı  ve alacaklı şirket yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Toplantı tutanağını pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
ALACAKLILAR TOPLANTISI TUTANAĞI
Gebze Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/734 Esas sayılı dosyası üzerinden gerçekleştirilen Konkordato Yargılamasında 18.02.2019 tarihli karar ile hakkında 1 yıllık kesin süre verilen Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının ilan edilen Alacaklılar toplantısı 05.02.2020 tarihinde D.O.S.B. 1.Kısım D.1003 Sk. N:10 K:2 Dilovası/KOCAELİ adresinde,
Kamu alacaklıları saat :11:00-12:00 arasında Çekli-Senetli ve Cari Hesap Alacaklıları saat:14:00-16:00 saatleri arasında
 
Konkordato Komiserleri ile davacı ve alacaklı şirket yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Yapılan toplantı kapsamında, süreç içerisinde Konkordato komiseri tarafından yapılan işlemler açıklanmış, borçlu şirket yetkilisi açıklamalarda bulunmuş, dosyaya sunulan Konkordato Projesi ve 1. Revize Konkordato Projesi davacı şirket yetkilileri ile alacaklı şirket yetkilileri tarafından müzakere edilmiştir.
Toplantıya kayıtlı 48 alacaklıdan 36'sı katılmış olup, katılan alacaklıladan 32'si oy kullanmıştır. Oy kullanan alacaklıların 31'i kabul yönünden oy kullanmış ve kullanılan kabul oyları toplamı 29.721.286,63 TL olmak üzere toplam alacağa oranı %59,08 olarak hesaplanmış olup, 1 alacaklı red oyu kullanmış, red oyu kullanan alacaklılar toplamı 4.234.553,34 TL  toplam alacağa oranı %8,42'dir.  
Kabul/red oranının belirlenmesi için 7 günlük iltihak süresinin beklenmesi gerekmektedir.
Konkordato Komiseri                    Konkordato Komiseri               Konkordato Komiseri            
SMMM Bülent KOÇAK                   SMMM Selahattin BAL                Erkan SONAR
 
 
 
 
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817277


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