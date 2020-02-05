***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonkordato Projesinin Müzakeresi ve Alacaklılar Toplantısı 05.02.2020 tarihinde D.O.S.B. 1.Kısım D.1003 Sk. N:10 K:2 Dilovası/KOCAELİ adresindeKamu alacaklıları saat:11:00-12:00 arasında Çekli-Senetli ve Cari Hesap Alacaklıları saat:14:00-16:00 saatleri arasındaKonkordato Komiserleri ile davacı ve alacaklı şirket yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.Toplantı tutanağını pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.ALACAKLILAR TOPLANTISI TUTANAĞIGebze Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/734 Esas sayılı dosyası üzerinden gerçekleştirilen Konkordato Yargılamasında 18.02.2019 tarihli karar ile hakkında 1 yıllık kesin süre verilen Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının ilan edilen Alacaklılar toplantısı 05.02.2020 tarihinde D.O.S.B. 1.Kısım D.1003 Sk. N:10 K:2 Dilovası/KOCAELİ adresinde,Kamu alacaklıları saat :11:00-12:00 arasında Çekli-Senetli ve Cari Hesap Alacaklıları saat:14:00-16:00 saatleri arasındaKonkordato Komiserleri ile davacı ve alacaklı şirket yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.Yapılan toplantı kapsamında, süreç içerisinde Konkordato komiseri tarafından yapılan işlemler açıklanmış, borçlu şirket yetkilisi açıklamalarda bulunmuş, dosyaya sunulan Konkordato Projesi ve 1. Revize Konkordato Projesi davacı şirket yetkilileri ile alacaklı şirket yetkilileri tarafından müzakere edilmiştir.Toplantıya kayıtlı 48 alacaklıdan 36'sı katılmış olup, katılan alacaklıladan 32'si oy kullanmıştır. Oy kullanan alacaklıların 31'i kabul yönünden oy kullanmış ve kullanılan kabul oyları toplamı 29.721.286,63 TL olmak üzere toplam alacağa oranı %59,08 olarak hesaplanmış olup, 1 alacaklı red oyu kullanmış, red oyu kullanan alacaklılar toplamı 4.234.553,34 TL toplam alacağa oranı %8,42'dir.Kabul/red oranının belirlenmesi için 7 günlük iltihak süresinin beklenmesi gerekmektedir.Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato KomiseriSMMM Bülent KOÇAK SMMM Selahattin BAL Erkan SONARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817277BIST