***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonkordato Projesinin Müzakeresi ve Alacaklılar Toplantısı 05.02.2020 tarihinde D.O.S.B. 1.Kısım D.1003 Sk. N:10 K:2 Dilovası/KOCAELİ adresindeÇekli-Senetli ve Cari Hesap Alacaklıları saat:14:00-16:00 saatleri arasında Kamu alacaklıları saat:11:00-12:00 arasındaKonkordato Komiserleri ile davacı ve alacaklı şirket yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildiği,Yapılan toplantı kapsamında, süreç içerisinde Konkordato komiseri tarafından yapılan işlemler açıklanmış, borçlu şirket yetkilisi açıklamalarda bulunmuş, dosyaya sunulan Konkordato Projesi ve 1. Revize Konkordato Projesi davacı şirket yetkilileri ile alacaklı şirket yetkilileri tarafından müzakere edildiği,Toplantıya kayıtlı 48 alacaklıdan 36'sı katılmış olup, katılan alacaklıladan 32'si oy kullanmıştır. Oy kullanan alacaklıların 31'i kabul yönünden oy kullanmış ve kullanılan kabul oyları toplamı 29.721.286,63 TL olmak üzere toplam alacağa oranı %59,08 olarak hesaplanmış olup, 1 alacaklı red oyu kullanmış, red oyu kullanan alacaklılar toplamı 4.234.553,34 TLTL toplam alacağa oranı %8,42'dir.Kabul/red oranının belirlenmesi için 7 günlük iltihak süresinin beklenmesi gerektiği toplantı tutanağı da paylaşılarak kamuoyuna duyurulmuştu.7 günlük iltihak süresi sonunda kayıtlı 48 alacaklıdan, oy kullanan alacaklıların 36'i kabul yönünden oy kullanmış ve kullanılan kabul oyları toplamı 30.432.941,11 TL olmak üzere toplam alacağa oranı %60,05 olarak hesaplanmış olup, 2 alacaklı red oyu kullanmış, red oyu kullanan alacaklılar toplamı 11.453.020,45 TL toplam alacağa oranı %22,77'dir. Oy kullanmayan alacaklılar zimmen red oyu vermiş olarak kabul edilmiştir.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818948BIST