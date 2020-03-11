***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2020 23:15
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.03.2020 tarihli toplantısında alınan 334 no'lu karar aşağıdaki gibidir.
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2020/01 sayılı raporu görüşülmüş, Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız yönetim kurulu üye adayları değerlendirilmiş, EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin Yönetim Kurulu bağımsız üyeliklerine Sayın Cemile Ebru EKEN ve Sayın Ali Cem KOCABALI' nın seçilmelerinin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827258
BIST
18:05100.966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -96,24
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
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102.839
En Düşük
98.806
18:056,2124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 327,17
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|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
325,98
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|137.168.218
|% 20,00
|
|ECZYT
|11,02
|137.688.197
|% 19,91
|
|CRFSA
|7,11
|108.036.496
|% 19,90
|
|DEVA
|9,94
|158.686.414
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|230.942.592
|% 19,82
|
|ISKUR
|298.999,90
|899.500
|% -21,32
|
|OYAYO
|4,78
|783.480
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|16.104.141
|% -14,94
|
|OZBAL
|1,55
|2.704.741
|% -14,84
|
|BRKSN
|2,95
|2.732.645
|% -14,74
|
|ASELS
|26,16
|1.153.013.832
|% 1,00
|
|THYAO
|9,61
|968.039.020
|% -3,61
|
|GARAN
|9,58
|566.682.027
|% 2,46
|
|TSPOR
|4,30
|352.097.197
|% -9,85
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% -6,40
|
|IHLGM
|1,12
|224.133.412
|% -5,88
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% -6,40
|
|CEMAS
|0,92
|164.195.189
|% -8,00
|
|EKGYO
|1,24
|174.558.626
|% -3,13
|
|ADESE
|1,32
|167.156.712
|% 5,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9401
|7,9799
|% 0,16
|
|Frank
|6,5962
|6,6359
|% 1,11
|
|Riyal
|1,6495
|1,6578
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|5,19
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,58
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,82
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,00
|
|B. Petrol
|35,84
|35,84
|-0,21
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