***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 11.03.2020 tarihli toplantısında alınan 334 no'lu karar aşağıdaki gibidir.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2020/01 sayılı raporu görüşülmüş, Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız yönetim kurulu üye adayları değerlendirilmiş, EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin Yönetim Kurulu bağımsız üyeliklerine Sayın Cemile Ebru EKEN ve Sayın Ali Cem KOCABALI' nın seçilmelerinin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827258BIST