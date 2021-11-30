***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2021 22:38
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce 03.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan özel durum açıklamasında DİİB belgesi alındığı ve kapama tarihinin 01.12.2021 duyurulmuştu.
COVİD19 salgını nedeniyle, sipariş ve sevkiyat sürelerimiz uzamıştır. Sevkiyat sürelerinin uzamasının sonucu olarak almış bulunduğumuz Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ile ilgili siparişlerimizin 4,5 tonluk kısmı (% 8,1) için talep ettiğimiz ek süre kabul edilmiştir. Belge kapama tarihimiz 29.01.2022 olarak revize edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980371
BIST
18:051.810
En Yüksek
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|: 0,05%
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|: 1.808
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|231,00
|10.073.368
|% 10,00
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|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
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|AKFGY
|5,83
|34.963.694
|% 10,00
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|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
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|ISBTR
|42.350,00
|843.600
|% 10,00
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|FENER
|31,00
|198.534.720
|% -9,99
|
|YONGA
|22,54
|1.058.658
|% -9,98
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|PRKAB
|64,10
|31.640.914
|% -9,97
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|DOBUR
|235,80
|680.283
|% -9,97
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|BALAT
|9,58
|3.534.880
|% -9,96
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|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
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|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
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|KOZAL
|129,10
|2.333.453.006
|% 7,05
|
|THYAO
|17,22
|1.918.930.954
|% -0,58
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|SASA
|43,40
|1.543.574.425
|% 1,02
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|YKBNK
|3,17
|1.182.112.992
|% 0,00
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|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
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|AKBNK
|6,52
|1.369.808.311
|% -1,21
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|EKGYO
|2,24
|396.034.960
|% -0,88
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5491
|13,5563
|% -0,84
|
|Euro
|15,3170
|15,3823
|% -0,93
|
|Sterlin
|18,1233
|18,2142
|% 6,63
|
|Frank
|14,8155
|14,9048
|% 7,22
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|Riyal
|3,6310
|3,6492
|% 6,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.772
|1.773
|1,29
|
|Altın Gr.
|777
|777
|42,36
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
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|Gümüş.Ons
|22,79
|22,82
|0,02
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|Gümüş Gr.
|9,99
|10,00
|0,57
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|B. Petrol
|70,07
|70,07
|-3,15
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