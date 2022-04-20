***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMevcut 389.853,51$ plastik kova ihracat siparişleri için başvurulmuş bulunan, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) onaylanmıştır.Bu belge kapsamında öngörülen ithalat 200.159,68 $'dır.Belge kapama tarihi 18.01.2023'dir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022204BIST