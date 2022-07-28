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***EMVAR* *AKMEN* *DYBNK* *ALNTF* *ARCLK* *TCRYT* *EKTVK* *AKBNK* *EMIRV*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

28.07.2022 17:09
***EMVAR* *AKMEN* *DYBNK* *ALNTF* *ARCLK* *TCRYT* *EKTVK* *AKBNK* *EMIRV*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçl


***EMVAR******AKMEN******DYBNK******ALNTF******ARCLK******TCRYT******EKTVK******AKBNK******EMIRV*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, ALNTF, ARCLK, DYBNK, EKTVK, EMIRV, EMVAR, TCRYT

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK72217 FİNANSMAN BONOSU 28/07/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01EC0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 28/07/2022 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF72228 FİNANSMAN BONOSU 28/07/2022 İtfa
ARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL42313 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
D YATIRIM BANKASI A.Ş. DYBNK TRFDBNK72223 FİNANSMAN BONOSU 28/07/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS722A0 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/07/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS722A0 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş. EMIRV TRFEMIR72215 FİNANSMAN BONOSU 28/07/2022 İtfa
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVKE2313 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD72216 FİNANSMAN BONOSU 28/07/2022 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048628


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UZERB 38,56 1.463.070 % 9,98  
KRPLS 5,65 551.528.428 % 9,92  
BEYAZ 11,20 19.182.549 % 9,91  
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Cumhuriyet 6.711 6.812 2,00  
Tam 6.776 6.864 30,00  
Yarım 3.302 3.356 15,00  
Çeyrek 1.656 1.677 7,00  
Gümüş.Ons 20,23 20,27 0,25  
Gümüş Gr. 11,66 11,68 0,12  
B. Petrol 104 104 2,30  
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