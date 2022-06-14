***EMVAR* *AKMEN* *DYBNK* *HLVKS* *AKSFA* *KTKVK* *ISFIN* *GLBMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
14.06.2022 17:39
***EMVAR******AKMEN******DYBNK******HLVKS******AKSFA******KTKVK******ISFIN******GLBMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, AKSFA, DYBNK, EMVAR, GLBMD, HLVKS, ISFIN, KTKVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01E52 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 14/06/2022 İtfa
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT62210 FİNANSMAN BONOSU 14/06/2022 İtfa
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP62214 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/06/2022 İtfa
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP62214 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
D YATIRIM BANKASI A.Ş. DYBNK TRFDBNK62216 FİNANSMAN BONOSU 14/06/2022 İtfa
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVKA2226 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMK62228 FİNANSMAN BONOSU 14/06/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/06/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN62219 FİNANSMAN BONOSU 14/06/2022 İtfa
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN62250 FİNANSMAN BONOSU 14/06/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK62278 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/06/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK62278 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037235
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