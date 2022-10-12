***EMVAR* *BEYAZ* *VAKVK* *EREGL* *DDTCR* *NURVK* *QNBFI* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye









***EMVAR******BEYAZ******VAKVK******EREGL******DDTCR******NURVK******QNBFI******LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [LIDFA, DDTCR, NURVK, QNBFI, BEYAZ, EREGL, VAKVK, EMVAR]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFK12315 30.000.000 12.10.2022 11.01.2023 14.10.2022- Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. DDTCR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDDIS12319 200.000.000 12.10.2022 20.01.2023 14.10.2022- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA42324 100.000.000 12.10.2022 12.04.2023 14.10.2022- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM12321 52.000.000 12.10.2022 12.01.2023 14.10.2022- Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. BEYAZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBFOK22312 33.000.000 12.10.2022 01.02.2023 14.10.2022- Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. BEYAZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBFOK42310 30.000.000 12.10.2022 12.04.2023 14.10.2022- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. EREGL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERGL42313 1.100.000.000 12.10.2022 07.04.2023 14.10.2022- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDVVRKA2238 800.000.000 12.10.2022 14.12.2022 14.10.2022- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVKE2354 125.550.000 12.10.2022 26.10.2023 14.10.2022İlgili Şirketler [LIDFA, DDTCR, NURVK, QNBFI, BEYAZ, EREGL, VAKVK, EMVAR]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071244BIST