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***EMVAR* *EKOFA* *HALKB* *DGRVK* *TEBCE* *INFO* *SKYMD* *CAGFA* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

07.04.2023 17:56
***EMVAR* *EKOFA* *HALKB* *DGRVK* *TEBCE* *INFO* *SKYMD* *CAGFA* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araç


***EMVAR******EKOFA******HALKB******DGRVK******TEBCE******INFO******SKYMD******CAGFA******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TEBCE, SKYMD, HALKB, CAGFA, EKOFA, INFO, VAKBN, DGRVK, EMVAR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- TEB Finansman A.Ş. TEBCE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBTF82324 96.000.000 07.04.2023 04.08.2023 11.04.2023
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD72310 17.400.000 07.04.2023 07.07.2023 11.04.2023
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL72320 824.100.000 07.04.2023 14.07.2023 11.04.2023
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF72316 63.500.000 07.04.2023 11.07.2023 11.04.2023
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOF72311 40.000.000 07.04.2023 12.07.2023 11.04.2023
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM62329 150.000.000 07.04.2023 09.06.2023 11.04.2023
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFB72312 72.624.244 07.04.2023 07.07.2023 11.04.2023
- Değer Varlık Kiralama A.Ş. DGRVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDDGERE2316 100.000.000 07.04.2023 04.10.2023 11.04.2023
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK42419 138.000.000 07.04.2023 19.04.2024 11.04.2023


İlgili Şirketler [TEBCE, SKYMD, HALKB, CAGFA, EKOFA, INFO, VAKBN, DGRVK, EMVAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133926


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MRSHL 529,10 15.709.919 % 10,00  
GESAN 74,35 1.807.538.632 % 9,99  
KRGYO 18,60 23.630.180 % 9,99  
ELITE 15,00 38.999.755 % 9,97  
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Frank 21,1709 21,2984 % -0,08  
Riyal 5,1135 5,1392 % -0,02  
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Altın Gr. 1.242 1.242 -0,10  
Cumhuriyet 8.489 8.618 46,00  
Tam 8.518 8.604 41,00  
Yarım 4.160 4.210 20,00  
Çeyrek 2.080 2.105 10,00  
Gümüş.Ons 24,94 25,01 0,01  
Gümüş Gr. 15,43 15,47 0,01  
B. Petrol 84,94 84,94 -0,05  
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