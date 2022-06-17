***EMVAR* *EKOFA* *HALKB* *ZORLF* *VAKVK* *QNBFB* *PBTR* *TFNVK* *SEKFA* *GARFA* *HUZFA* *YKBNK* *CAGFA* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının









***EMVAR******EKOFA******HALKB******ZORLF******VAKVK******QNBFB******PBTR******TFNVK******SEKFA******GARFA******HUZFA******YKBNK******CAGFA******AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [HALKB, HUZFA, CAGFA, EKOFA, GARFA, PBTR, QNBFB, ZORLF, EMVAR, AKBNK, VAKVK, YKBNK, TFNVK, SEKFA]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL82212 311.500.000 17.06.2022 05.08.2022 21.06.2022- Huzur Faktoring A.Ş. HUZFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHZRF92214 5.000.000 17.06.2022 07.09.2022 21.06.2022- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF82224 12.500.000 17.06.2022 24.08.2022 21.06.2022- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOF82229 12.500.000 17.06.2022 25.08.2022 21.06.2022- Garanti Faktoring A.Ş. GARFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFA92235 172.800.000 17.06.2022 21.09.2022 21.06.2022- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPAST92226 20.000.000 17.06.2022 15.09.2022 21.06.2022- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPASTE2233 30.000.000 17.06.2022 17.10.2022 21.06.2022- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPASTK2235 20.000.000 17.06.2022 14.11.2022 21.06.2022- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPASTA2211 30.000.000 17.06.2022 14.12.2022 21.06.2022- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK92234 644.950.000 17.06.2022 09.09.2022 21.06.2022- Zorlu Faktoring A.Ş. ZORLF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORFE2218 22.000.000 16.06.2022 21.10.2022 21.06.2022- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK12321 21.000.000 17.06.2022 11.01.2023 21.06.2022- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBK92223 632.250.000 17.06.2022 07.09.2022 21.06.2022- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDVVRKE2218 200.000.000 17.06.2022 04.10.2022 21.06.2022- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK92223 560.250.000 17.06.2022 09.09.2022 21.06.2022- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDTFVK82219 500.000.000 17.06.2022 22.08.2022 21.06.2022- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFH92222 9.783.400 17.06.2022 16.09.2022 21.06.2022İlgili Şirketler [HALKB, HUZFA, CAGFA, EKOFA, GARFA, PBTR, QNBFB, ZORLF, EMVAR, AKBNK, VAKVK, YKBNK, TFNVK, SEKFA]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038068BIST