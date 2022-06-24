***EMVAR* *GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
24.06.2022 12:07
***EMVAR******GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GARFL
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 23.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 244
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 30
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEMVK22312
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 2
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 10,0274
2 23.02.2023 22.02.2023 23.02.2023 10,0274
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.02.2023 22.02.2023 23.02.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-A+ (Trk) 17.12.2021 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039078
BIST