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***EMVAR* *GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

21.06.2022 16:48
***EMVAR* *GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildiri


***EMVAR******GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDEMVK92315 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1.Dönemsel Kira Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GRFIN
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Garanti Finansal Kiralama A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 19.09.2023
Vade (Gün Sayısı) 546
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEMVK92315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 21.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 22.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 140.000.000
Kupon Sayısı 6

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru
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BIST En Aktif Hisseler17:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKMGY 49,72 10.485.886 % 10,00  
MAKIM 11,70 3.092.392 % 9,96  
ULUSE 184,30 40.516.815 % 9,96  
RODRG 18,45 3.701.895 % 9,95  
ETYAT 3,32 11.274.538 % 9,93  
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17:02 Alış Satış %  
Dolar 17,3357 17,3451 % 0,08  
Euro 18,2842 18,3255 % 0,56  
Sterlin 21,2342 21,3406 % 0,31  
Frank 17,8911 17,9989 % 0,28  
Riyal 4,6073 4,6304 % 0,03  
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17:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.838 0,38  
Altın Gr. 1.025 1.025 0,83  
Cumhuriyet 6.824 6.927 17,00  
Tam 6.804 6.908 4,00  
Yarım 3.341 3.379 2,00  
Çeyrek 1.673 1.689 1,00  
Gümüş.Ons 21,83 21,86 0,26  
Gümüş Gr. 12,18 12,20 0,15  
B. Petrol 115 115 1,32  
Seans Raporu 17:02
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