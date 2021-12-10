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***EMVAR* *HALKB* *GEDIK* *ZKBVK* *QNBFB* *PBTR* *BRKT* *SEKFA* *ISMEN* *GLBMD* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının

10.12.2021 17:51
***EMVAR* *HALKB* *GEDIK* *ZKBVK* *QNBFB* *PBTR* *BRKT* *SEKFA* *ISMEN* *GLBMD* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.(

RFTHAL32217 375.000.000 10.12.2021 11.03.2022 14.12.2021
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GEDIK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGDKMA2224 150.000.000 10.12.2021 09.12.2022 14.12.2021
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVKA2226 250.000.000 10.12.2021 15.12.2022 14.12.2021
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK62219 100.000.000 10.12.2021 07.06.2022 14.12.2021
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD22251 141.500.000 10.12.2021 03.02.2022 14.12.2021
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT222A9 50.000.000 10.12.2021 08.02.2022 14.12.2021
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFH32210 4.556.000 10.12.2021 04.03.2022 14.12.2021
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFH32228 10.972.400 10.12.2021 04.03.2022 14.12.2021


İlgili Şirketler [ULUFA, PBTR, QNBFB, GLBMD, ZKBVK, HALKB, GEDIK, EMVAR, ISMEN, BRKT, SEKFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982743


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HEDEF 5,39 76.636.280 % 10,00  
BFREN 1.265,00 89.774.348 % 10,00  
ISBTR 45.441,00 764.528 % 10,00  
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Altın Gr. 793 793 6,11  
Cumhuriyet 5.283 5.363 69,00  
Tam 5.255 5.388 66,95  
Yarım 2.540 2.607 32,39  
Çeyrek 1.274 1.303 16,19  
Gümüş.Ons 22,15 22,17 0,20  
Gümüş Gr. 9,84 9,86 0,11  
B. Petrol 74,94 74,94 0,52  
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