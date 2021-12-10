***EMVAR* *HALKB* *GEDIK* *ZKBVK* *QNBFB* *PBTR* *BRKT* *SEKFA* *ISMEN* *GLBMD* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının
10.12.2021 17:51
RFTHAL32217 375.000.000 10.12.2021 11.03.2022 14.12.2021
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GEDIK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGDKMA2224 150.000.000 10.12.2021 09.12.2022 14.12.2021
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVKA2226 250.000.000 10.12.2021 15.12.2022 14.12.2021
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK62219 100.000.000 10.12.2021 07.06.2022 14.12.2021
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD22251 141.500.000 10.12.2021 03.02.2022 14.12.2021
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT222A9 50.000.000 10.12.2021 08.02.2022 14.12.2021
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFH32210 4.556.000 10.12.2021 04.03.2022 14.12.2021
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFH32228 10.972.400 10.12.2021 04.03.2022 14.12.2021
İlgili Şirketler [ULUFA, PBTR, QNBFB, GLBMD, ZKBVK, HALKB, GEDIK, EMVAR, ISMEN, BRKT, SEKFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982743
BIST