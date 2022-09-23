***EMVAR* *ISKMD* *AKTVK* *TEBFA* *MGROS* *SEKFA* *TMKS* *QUAGR* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***EMVAR******ISKMD******AKTVK******TEBFA******MGROS******SEKFA******TMKS******QUAGR******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTVK, EMVAR, ISKMD, MGROS, QUAGR, SEKFA, TEBFA, TMKS, VAKBNMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK92241 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/09/2022 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK92241 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVKA2317 ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISKMD TRFISKM92218 FİNANSMAN BONOSU 23/09/2022 İtfaMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI62319 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeQUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. QUAGR TRFQAGR92216 FİNANSMAN BONOSU 23/09/2022 İtfaQUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. QUAGR TRFQAGR92216 FİNANSMAN BONOSU 23/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH92230 FİNANSMAN BONOSU 23/09/2022 İtfaTEB FAKTORİNG A.Ş. TEBFA TRFTEBF92234 FİNANSMAN BONOSU 23/09/2022 İtfaBİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF92229 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 23/09/2022 İtfaTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRSVKFB92925 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 23/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064983BIST