***EMVAR* *ISKMD* *AKTVK* *TEBFA* *MGROS* *SEKFA* *TMKS* *QUAGR* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
23.09.2022 17:14
***EMVAR******ISKMD******AKTVK******TEBFA******MGROS******SEKFA******TMKS******QUAGR******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTVK, EMVAR, ISKMD, MGROS, QUAGR, SEKFA, TEBFA, TMKS, VAKBN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK92241 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/09/2022 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK92241 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVKA2317 ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISKMD TRFISKM92218 FİNANSMAN BONOSU 23/09/2022 İtfa
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI62319 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. QUAGR TRFQAGR92216 FİNANSMAN BONOSU 23/09/2022 İtfa
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. QUAGR TRFQAGR92216 FİNANSMAN BONOSU 23/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH92230 FİNANSMAN BONOSU 23/09/2022 İtfa
TEB FAKTORİNG A.Ş. TEBFA TRFTEBF92234 FİNANSMAN BONOSU 23/09/2022 İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF92229 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 23/09/2022 İtfa
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRSVKFB92925 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 23/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064983
BIST