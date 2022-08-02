***EMVAR* *ISKMD* *ATLFA* *VAKFA* *OYYAT* *ISMEN* *GARFA* *ISFAK* *CRDFA* *QNBFI* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira
02.08.2022 17:38
***EMVAR******ISKMD******ATLFA******VAKFA******OYYAT******ISMEN******GARFA******ISFAK******CRDFA******QNBFI******LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN, LIDFA, QNBFI, GARFA, OYYAT, EMVAR, ISFAK, CRDFA, ATLFA, ISKMD, VAKFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD92213 1.216.600.000 02.08.2022 02.09.2022 04.08.2022
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMDE2212 461.700.000 02.08.2022 04.10.2022 04.08.2022
- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFKE2214 40.000.000 02.08.2022 12.10.2022 04.08.2022
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYMK2225 167.000.000 02.08.2022 03.11.2022 04.08.2022
- Garanti Faktoring A.Ş. GARFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFAK2227 189.155.000 02.08.2022 09.11.2022 04.08.2022
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMDE2216 260.000.000 02.08.2022 27.10.2022 04.08.2022
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK82324 50.000.000 02.08.2022 04.08.2023 04.08.2022
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFAK2216 435.000.000 02.08.2022 04.11.2022 04.08.2022
- Creditwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFC92212 20.000.000 02.08.2022 27.09.2022 04.08.2022
- Atılım Faktoring A.Ş. ATLFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATFK22313 20.000.000 02.08.2022 01.02.2023 04.08.2022
- Işık Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKM92226 12.210.000 02.08.2022 05.09.2022 04.08.2022
- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFASK2219 436.730.000 02.08.2022 02.11.2022 04.08.2022
- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFAS12313 93.000.000 02.08.2022 11.01.2023 04.08.2022
İlgili Şirketler [ISMEN, LIDFA, QNBFI, GARFA, OYYAT, EMVAR, ISFAK, CRDFA, ATLFA, ISKMD, VAKFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051187
BIST