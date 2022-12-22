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***EMVAR* *ISKMD* *GEDIK* *AEFES* *KTKVK* *YKBNK* *ORFIN* *NURVK* *QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

22.12.2022 17:49
***EMVAR* *ISKMD* *GEDIK* *AEFES* *KTKVK* *YKBNK* *ORFIN* *NURVK* *QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Ara


***EMVAR******ISKMD******GEDIK******AEFES******KTKVK******YKBNK******ORFIN******NURVK******QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [GEDIK, KTKVK, QNBFI, NURVK, YKBNK, AEFES, ORFIN, EMVAR, ISKMD]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GEDIK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGDKMA2315 150.000.000 21.12.2022 20.12.2023 26.12.2022
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK32347 150.000.000 22.12.2022 02.03.2023 26.12.2022
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM22346 55.130.000 22.12.2022 09.02.2023 26.12.2022
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA62314 200.000.000 22.12.2022 20.06.2023 26.12.2022
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK32377 165.000.000 22.12.2022 22.03.2023 26.12.2022
- Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. AEFES Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSEFES12413 1.100.000.000 22.12.2022 18.01.2024 26.12.2022
- Orfin Finansman A.Ş. ORFIN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSORFN12415 150.000.000 22.12.2022 15.01.2024 26.12.2022
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK12453 50.000.000 22.12.2022 11.01.2024 26.12.2022
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKM32313 129.760.000 22.12.2022 03.03.2023 26.12.2022


İlgili Şirketler [GEDIK, KTKVK, QNBFI, NURVK, YKBNK, AEFES, ORFIN, EMVAR, ISKMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089253


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YBTAS 60.500,00 2.676.300 % 10,00  
ULUFA 9,46 482.049.113 % 10,00  
RTALB 14,08 231.380.214 % 10,00  
POLTK 1.405,80 32.144.900 % 10,00  
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Cumhuriyet 7.279 7.389 -34,00  
Tam 7.265 7.325 -72,00  
Yarım 3.518 3.581 -35,00  
Çeyrek 1.765 1.790 -18,00  
Gümüş.Ons 23,42 23,44 -0,55  
Gümüş Gr. 14,04 14,06 -0,33  
B. Petrol 80,97 80,97 -1,23  
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