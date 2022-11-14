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***EMVAR* *ISMEN* *ISFIN* *CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

14.11.2022 17:57
***EMVAR* *ISMEN* *ISFIN* *CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem G


***EMVAR******ISMEN******ISFIN******CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [CAGFA, ISMEN, ISFIN, EMVAR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF22329 60.000.000 14.11.2022 17.02.2023 16.11.2022
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD12310 1.254.600.000 14.11.2022 03.01.2023 16.11.2022
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN22320 300.000.000 14.11.2022 21.02.2023 16.11.2022
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK12420 200.000.000 14.11.2022 18.01.2024 16.11.2022
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK12438 500.000.000 14.11.2022 18.01.2024 16.11.2022


İlgili Şirketler [CAGFA, ISMEN, ISFIN, EMVAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079837


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CONSE 9,46 339.798.411 % 10,00  
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Cumhuriyet 7.115 7.121 18,00  
Tam 6.993 7.129 111,00  
Yarım 3.396 3.485 54,00  
Çeyrek 1.698 1.742 27,00  
Gümüş.Ons 21,95 21,98 0,31  
Gümüş Gr. 13,13 13,15 0,23  
B. Petrol 93,20 93,20 -2,79  
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