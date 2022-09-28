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***EMVAR* *KATVK* *QNBFF* *HLVKS* *VAKFA* *TFNVK* *ISGYO* *HEKTS* *AKDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

28.09.2022 17:39
***EMVAR* *KATVK* *QNBFF* *HLVKS* *VAKFA* *TFNVK* *ISGYO* *HEKTS* *AKDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Ara


***EMVAR******KATVK******QNBFF******HLVKS******VAKFA******TFNVK******ISGYO******HEKTS******AKDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [AKDFA, HLVKS, QNBFF, KATVK, EMVAR, HEKTS, TFNVK, VAKFA, ISGYO]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDNA2237 24.000.000 28.09.2022 27.12.2022 30.09.2022
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA12311 384.250.000 28.09.2022 04.01.2023 30.09.2022
- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINF12336 196.000.000 28.09.2022 05.01.2023 30.09.2022
- Katılım Varlık Kiralama A.Ş. KATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTLM32419 100.000.000 28.09.2022 26.03.2024 30.09.2022
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVKE2347 60.000.000 28.09.2022 24.10.2023 30.09.2022
- Hektaş Ticaret T.A.Ş. HEKTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHEKT12320 514.000.000 28.09.2022 04.01.2023 30.09.2022
- Hektaş Ticaret T.A.Ş. HEKTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHEKT32310 261.000.000 28.09.2022 24.03.2023 30.09.2022
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDTFVKK2234 500.000.000 28.09.2022 18.11.2022 30.09.2022
- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFAS12321 277.670.000 28.09.2022 05.01.2023 30.09.2022
- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSISGYE2319 100.000.000 28.09.2022 03.10.2023 30.09.2022


İlgili Şirketler [AKDFA, HLVKS, QNBFF, KATVK, EMVAR, HEKTS, TFNVK, VAKFA, ISGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065751


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Tam 6.683 6.797 121,00  
Yarım 3.252 3.323 60,00  
Çeyrek 1.631 1.661 29,00  
Gümüş.Ons 18,92 18,95 0,55  
Gümüş Gr. 11,27 11,29 0,37  
B. Petrol 87,77 87,77 2,90  
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