***EMVAR* *KORTS* *GEDIK* *GARFL* *GAPIN* *KTKVK* *FSDAT* *AYGAZ* *ARNFK* *ZOREN* *CLDNM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları









KTVK92226 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN32312 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN72318 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065306BIST