***EMVAR* *KORTS* *GEDIK* *GARFL* *GAPIN* *KTKVK* *FSDAT* *AYGAZ* *ARNFK* *ZOREN* *CLDNM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları
26.09.2022 17:22
KTVK92226 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN32312 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN72318 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065306
BIST
18:053.260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.310
En Düşük
3.222
18:0518,4626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0125
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4941
En Düşük
18,4396
18:0517,8375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1033
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,8417
En Düşük
17,6995
18:05968,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,73
|Açılış
|: 968,73
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
969,51
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRNYO
|4,62
|7.387.134
|% 10,00
|
|USAK
|3,74
|171.564.822
|% 10,00
|
|AYES
|31,92
|2.012.809
|% 9,99
|
|SMRTG
|63,90
|479.725.199
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.448.134
|% 9,98
|
|PINSU
|5,85
|24.561.728
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|372.302.800
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.261.427
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|333.709.344
|% -9,97
|
|INVEO
|19,97
|124.618.449
|% -9,96
|
|THYAO
|69,40
|3.481.306.742
|% -2,05
|
|SASA
|66,35
|3.374.284.018
|% 7,19
|
|VESTL
|37,10
|2.886.217.912
|% 3,75
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|EKGYO
|3,93
|1.298.130.966
|% -1,01
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|ZOREN
|4,25
|1.199.130.882
|% -4,92
|
|SKBNK
|2,28
|538.598.453
|% -9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4557
|18,4607
|% -0,08
|
|Euro
|17,7937
|17,8372
|% 0,58
|
|Sterlin
|19,8247
|19,9241
|% 0,82
|
|Frank
|18,5402
|18,6519
|% 0,18
|
|Riyal
|4,8939
|4,9184
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|9,45
|
|Altın Gr.
|968
|969
|5,58
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.597
|6.712
|33,00
|
|Yarım
|3.210
|3.284
|16,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.637
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,56
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|0,11
|
|B. Petrol
|83,43
|83,43
|0,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de