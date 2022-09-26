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***EMVAR* *KORTS* *GEDIK* *GARFL* *GAPIN* *KTKVK* *FSDAT* *AYGAZ* *ARNFK* *ZOREN* *CLDNM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları

26.09.2022 17:22
***EMVAR* *KORTS* *GEDIK* *GARFL* *GAPIN* *KTKVK* *FSDAT* *AYGAZ* *ARNFK* *ZOREN* *CLDNM*** MERKEZİ KAYIT KURU

KTVK92226 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN32312 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN72318 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065306


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GRNYO 4,62 7.387.134 % 10,00  
USAK 3,74 171.564.822 % 10,00  
AYES 31,92 2.012.809 % 9,99  
SMRTG 63,90 479.725.199 % 9,98  
ESCAR 47,84 15.448.134 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,4557 18,4607 % -0,08  
Euro 17,7937 17,8372 % 0,58  
Sterlin 19,8247 19,9241 % 0,82  
Frank 18,5402 18,6519 % 0,18  
Riyal 4,8939 4,9184 % 0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.632 1.632 9,45  
Altın Gr. 968 969 5,58  
Cumhuriyet 6.609 6.709 -26,00  
Tam 6.597 6.712 33,00  
Yarım 3.210 3.284 16,00  
Çeyrek 1.610 1.637 8,00  
Gümüş.Ons 18,52 18,56 0,18  
Gümüş Gr. 11,00 11,02 0,11  
B. Petrol 83,43 83,43 0,57  
Seans Raporu 18:05
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