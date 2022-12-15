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***EMVAR* *NRBNK* *KNTFA* *HALKI* *SMRFA* *DNFIN* *YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

15.12.2022 17:36
***EMVAR* *NRBNK* *KNTFA* *HALKI* *SMRFA* *DNFIN* *YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira


***EMVAR******NRBNK******KNTFA******HALKI******SMRFA******DNFIN******YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKI, KNTFA, SMRFA, NRBNK, DNFIN, YKBNK, EMVAR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. HALKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHALK32315 118.000.000 15.12.2022 02.03.2023 19.12.2022
- Kent Finans Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF32315 23.300.000 15.12.2022 13.03.2023 19.12.2022
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMF42317 29.400.000 15.12.2022 13.04.2023 19.12.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL32340 100.000.000 15.12.2022 17.03.2023 19.12.2022
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK32343 345.000.000 14.12.2022 15.03.2023 19.12.2022
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK52333 210.000.000 14.12.2022 10.05.2023 19.12.2022
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK42327 468.950.000 15.12.2022 14.04.2023 19.12.2022
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK12446 300.000.000 15.12.2022 04.01.2024 19.12.2022


İlgili Şirketler [HALKI, KNTFA, SMRFA, NRBNK, DNFIN, YKBNK, EMVAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087594


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Tam 7.197 7.256 -72,00  
Yarım 3.485 3.547 -36,00  
Çeyrek 1.748 1.773 -18,00  
Gümüş.Ons 23,19 23,21 -0,70  
Gümüş Gr. 13,91 13,93 -0,39  
B. Petrol 82,18 82,18 -0,52  
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