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***EMVAR* *NRBNK* *KOCFN* *TEBFA* *QNBFB* *SZUKI* *KTKVK* *TEBCE* *AKDFA* *QUAGR* *QNBFI* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira

24.06.2022 17:51
***EMVAR* *NRBNK* *KOCFN* *TEBFA* *QNBFB* *SZUKI* *KTKVK* *TEBCE* *AKDFA* *QUAGR* *QNBFI* *ERGLI*** BORSA İSTA


***EMVAR******NRBNK******KOCFN******TEBFA******QNBFB******SZUKI******KTKVK******TEBCE******AKDFA******QUAGR******QNBFI******ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [KTKVK, NRBNK, AKDFA, QUAGR, TEBCE, TEBFA, EMVAR, QNBFI, QNBFB, ERGLI, SZUKI, KOCFN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK92226 200.000.000 24.06.2022 26.09.2022 28.06.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL92245 100.000.000 24.06.2022 08.09.2022 28.06.2022
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDN82216 13.000.000 24.06.2022 25.08.2022 28.06.2022
- QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. QUAGR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQAGR92216 60.250.000 24.06.2022 23.09.2022 28.06.2022
- TEB Finansman A.Ş. TEBCE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBTFA2213 120.000.000 24.06.2022 16.12.2022 28.06.2022
- TEB Faktoring A.Ş. TEBFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBF92234 59.970.000 24.06.2022 23.09.2022 28.06.2022
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK22312 50.000.000 24.06.2022 23.02.2023 28.06.2022
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM82225 118.800.000 24.06.2022 09.08.2022 28.06.2022
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK92242 162.100.000 24.06.2022 16.09.2022 28.06.2022
- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTT82224 75.000.000 24.06.2022 17.08.2022 28.06.2022
- Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. SZUKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUZKA2216 70.000.000 23.06.2022 19.12.2022 28.06.2022
- Koç Finansman A.Ş. KOCFN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKCTF72317 50.000.000 24.06.2022 07.07.2023 28.06.2022


İlgili Şirketler [KTKVK, NRBNK, AKDFA, QUAGR, TEBCE, TEBFA, EMVAR, QNBFI, QNBFB, ERGLI, SZUKI, KOCFN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039179


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Tam 6.776 6.885 23,00  
Yarım 3.327 3.367 11,00  
Çeyrek 1.666 1.683 5,00  
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