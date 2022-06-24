***EMVAR* *NRBNK* *KOCFN* *TEBFA* *QNBFB* *SZUKI* *KTKVK* *TEBCE* *AKDFA* *QUAGR* *QNBFI* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira









***EMVAR******NRBNK******KOCFN******TEBFA******QNBFB******SZUKI******KTKVK******TEBCE******AKDFA******QUAGR******QNBFI******ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [KTKVK, NRBNK, AKDFA, QUAGR, TEBCE, TEBFA, EMVAR, QNBFI, QNBFB, ERGLI, SZUKI, KOCFN]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK92226 200.000.000 24.06.2022 26.09.2022 28.06.2022- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL92245 100.000.000 24.06.2022 08.09.2022 28.06.2022- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDN82216 13.000.000 24.06.2022 25.08.2022 28.06.2022- QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. QUAGR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQAGR92216 60.250.000 24.06.2022 23.09.2022 28.06.2022- TEB Finansman A.Ş. TEBCE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBTFA2213 120.000.000 24.06.2022 16.12.2022 28.06.2022- TEB Faktoring A.Ş. TEBFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBF92234 59.970.000 24.06.2022 23.09.2022 28.06.2022- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK22312 50.000.000 24.06.2022 23.02.2023 28.06.2022- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM82225 118.800.000 24.06.2022 09.08.2022 28.06.2022- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK92242 162.100.000 24.06.2022 16.09.2022 28.06.2022- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTT82224 75.000.000 24.06.2022 17.08.2022 28.06.2022- Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. SZUKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUZKA2216 70.000.000 23.06.2022 19.12.2022 28.06.2022- Koç Finansman A.Ş. KOCFN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKCTF72317 50.000.000 24.06.2022 07.07.2023 28.06.2022İlgili Şirketler [KTKVK, NRBNK, AKDFA, QUAGR, TEBCE, TEBFA, EMVAR, QNBFI, QNBFB, ERGLI, SZUKI, KOCFN]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039179BIST