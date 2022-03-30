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***EMVAR* *NRBNK* *TFNVK* *SEKFA* *A1CAP* *ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

30.03.2022 17:47
***EMVAR* *NRBNK* *TFNVK* *SEKFA* *A1CAP* *ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***EMVAR******NRBNK******TFNVK******SEKFA******A1CAP******ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ATAGY, A1CAP, TFNVK, SEKFA, EMVAR, NRBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ATAGY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATAY82228 38.000.000 30.03.2022 29.08.2022 01.04.2022
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CP52222 50.000.000 30.03.2022 17.05.2022 01.04.2022
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDTFVK62229 400.000.000 30.03.2022 01.06.2022 01.04.2022
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRF 01.07.2022 01.04.2022
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK92216 60.000.000 30.03.2022 26.09.2022 01.04.2022
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK82316 200.000.000 30.03.2022 02.08.2023 01.04.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL72213 100.000.000 30.03.2022 20.07.2022 01.04.2022


İlgili Şirketler [ATAGY, A1CAP, TFNVK, SEKFA, EMVAR, NRBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014113


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Yarım 2.903 2.978 40,20  
Çeyrek 1.456 1.489 20,11  
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