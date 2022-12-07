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***EMVAR* *PHLLP* *AKTIF* *TFNVK* *ATAYM* *HUZFA* *BRKVY* *YKBNK* *QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

07.12.2022 17:44
***EMVAR* *PHLLP* *AKTIF* *TFNVK* *ATAYM* *HUZFA* *BRKVY* *YKBNK* *QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Ara


***EMVAR******PHLLP******AKTIF******TFNVK******ATAYM******HUZFA******BRKVY******YKBNK******QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ATAYM, HUZFA, AKTIF, PHLLP, QNBFL, BRKVY, TFNVK, EMVAR, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ATAYM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATAM22310 70.000.000 07.12.2022 14.02.2023 09.12.2022
- Huzur Faktoring A.Ş. HUZFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHZRF32327 10.000.000 07.12.2022 07.03.2023 09.12.2022
- Huzur Faktoring A.Ş. HUZFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHZRF32319 12.000.000 07.12.2022 07.03.2023 09.12.2022
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB52327 400.000.000 06.12.2022 09.05.2023 09.12.2022
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB62318 500.000.000 06.12.2022 21.06.2023 09.12.2022
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM22335 158.350.000 07.12.2022 23.02.2023 09.12.2022
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR42314 176.240.000 07.12.2022 05.04.2023 09.12.2022
- Birikim Varlık Yönetim A.Ş. BRKVY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBVYS32310 17.000.000 07.12.2022 30.03.2023 09.12.2022
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDTFVKK2325 1.000.000.000 07.12.2022 15.11.2023 09.12.2022
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVKA2333 100.000.000 07.12.2022 13.12.2023 09.12.2022
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK32369 704.810.000 07.12.2022 06.03.2023 09.12.2022


İlgili Şirketler [ATAYM, HUZFA, AKTIF, PHLLP, QNBFL, BRKVY, TFNVK, EMVAR, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085529


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Cumhuriyet 7.146 7.254 11,00  
Tam 7.197 7.253 53,00  
Yarım 3.485 3.546 26,00  
Çeyrek 1.748 1.772 12,00  
Gümüş.Ons 22,67 22,70 0,49  
Gümüş Gr. 13,59 13,61 0,30  
B. Petrol 78,15 78,15 -1,20  
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