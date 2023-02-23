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***EMVAR* *PHLLP* *FBBNK* *DZYMK* *ISCTR* *QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

23.02.2023 17:39
***EMVAR* *PHLLP* *FBBNK* *DZYMK* *ISCTR* *QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***EMVAR******PHLLP******FBBNK******DZYMK******ISCTR******QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [DZYMK, PHLLP, QNBFI, FBBNK, ISCTR, EMVAR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY52332 115.000.000 22.02.2023 17.05.2023 27.02.2023
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM52316 187.500.000 23.02.2023 10.05.2023 27.02.2023
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM42328 90.500.000 23.02.2023 20.04.2023 27.02.2023
- Fibabanka A.Ş. FBBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFIBA52312 600.000.000 23.02.2023 24.05.2023 27.02.2023
- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFTISB72321 178.152.608 23.02.2023 03.07.2023 27.02.2023
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVKK2349 100.000.000 23.02.2023 30.11.2023 27.02.2023


İlgili Şirketler [DZYMK, PHLLP, QNBFI, FBBNK, ISCTR, EMVAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116376


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SDTTR 92,95 80.393.298 % 10,00  
BAGFS 30,58 96.770.035 % 10,00  
EGGUB 82,60 12.187.878 % 9,99  
ULUSE 316,00 40.349.647 % 9,99  
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Cumhuriyet 7.547 7.604 -101,00  
Tam 7.535 7.607 -34,00  
Yarım 3.681 3.722 -17,00  
Çeyrek 1.840 1.861 -8,00  
Gümüş.Ons 21,35 21,38 -0,13  
Gümüş Gr. 12,93 12,94 -0,11  
B. Petrol 81,82 81,82 1,22  
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