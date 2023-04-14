***EMVAR* *QUAGR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***EMVAR******QUAGR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yeşil Kira Sertifikası İhracına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler QUAGRYetkili Organ Karar Tarihi 14.04.2023İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarQua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin münhasıran yetkili yatırım kuruluş olarak yer alacağı, şirketimizce 200.000.000 TL'ye (İki Yüz Milyon Türk Lirası) kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde yönetim sözleşmesine dayalı yeşil kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu yeşil kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yeşil kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138876BIST