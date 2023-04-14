***EMVAR* *QUAGR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.04.2023 18:26
***EMVAR******QUAGR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yeşil Kira Sertifikası İhracına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler QUAGR
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin münhasıran yetkili yatırım kuruluş olarak yer alacağı, şirketimizce 200.000.000 TL'ye (İki Yüz Milyon Türk Lirası) kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde yönetim sözleşmesine dayalı yeşil kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu yeşil kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yeşil kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138876
BIST
18:055.093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -42,67
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.093
18:0519,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0534
|Açılış
|: 20,0000
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|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
18:0521,2894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0644
|Açılış
|: 22,0200
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|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,2519
18:051.242,39
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -25,93
|Açılış
|: 1.242,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.240,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|22,00
|20.701.347
|% 10,00
|
|IMASM
|440,50
|121.447.670
|% 9,99
|
|BVSAN
|63,85
|388.365.525
|% 9,99
|
|SKTAS
|3,97
|31.768.782
|% 9,97
|
|CVKMD
|127,00
|3.102.356
|% 9,96
|
|ETILR
|14,31
|163.787.716
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|92.748.918
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|6.274.968
|% -9,94
|
|GEREL
|16,46
|42.711.187
|% -7,53
|
|DIRIT
|7,50
|1.213.065
|% -7,41
|
|THYAO
|134,40
|3.420.658.505
|% -1,97
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|GESAN
|85,90
|2.798.356.602
|% 1,78
|
|EREGL
|35,70
|1.944.588.515
|% -1,65
|
|KOZAA
|45,04
|1.690.005.488
|% 2,55
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|EKGYO
|6,87
|1.004.816.480
|% -1,86
|
|ISCTR
|12,12
|1.401.806.239
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,86
|94.762.494
|% -2,27
|
|YKBNK
|10,26
|1.111.845.974
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3625
|19,3672
|% 0,25
|
|Euro
|21,2618
|21,2783
|% -0,35
|
|Sterlin
|23,9666
|24,0868
|% -0,70
|
|Frank
|21,5436
|21,6734
|% -0,48
|
|Riyal
|5,1476
|5,1734
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-44,17
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|-25,35
|
|Cumhuriyet
|8.793
|8.926
|104,00
|
|Tam
|8.721
|8.843
|52,00
|
|Yarım
|4.259
|4.327
|25,00
|
|Çeyrek
|2.130
|2.164
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,24
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|15,71
|15,73
|-0,34
|
|B. Petrol
|86,35
|86,35
|0,26
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GEREL
Yüzde -7.13 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 406, 177 adet işlem
-
17:58POLTK
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 2, 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 472 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 5, 104 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 43, 998.00 milyon TL de
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17:57CRFSA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 459 adet işlem
-
17:55CRFSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 896 adet işlem