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***EMVAR* *TEBNK* *ALNUS* *QNBFB* *KTKVK* *EKTVK* *YKBNK* *TMKS* *VAKBN* *TRMNK* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları

22.07.2022 17:48
***EMVAR* *TEBNK* *ALNUS* *QNBFB* *KTKVK* *EKTVK* *YKBNK* *TMKS* *VAKBN* *TRMNK* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURUL


***EMVAR******TEBNK******ALNUS******QNBFB******KTKVK******EKTVK******YKBNK******TMKS******VAKBN******TRMNK******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNUS, EKTVK, EMVAR, ERGLI, KTKVK, QNBFB, TEBNK, TMKS, TRMNK, VAKBN, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ALNUS TRFSRMD72240 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72314 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVKE2214 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT72217 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72210 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/07/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72210 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK72251 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2022 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK72228 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2022 İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF72239 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 22/07/2022 İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF72247 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 22/07/2022 İtfa
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRMNK TRFTERA72217 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2022 İtfa
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB72221 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2022 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK72233 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2022 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBKE2219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047423


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