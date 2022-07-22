***EMVAR* *TEBNK* *ALNUS* *QNBFB* *KTKVK* *EKTVK* *YKBNK* *TMKS* *VAKBN* *TRMNK* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları









***EMVAR******TEBNK******ALNUS******QNBFB******KTKVK******EKTVK******YKBNK******TMKS******VAKBN******TRMNK******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ALNUS, EKTVK, EMVAR, ERGLI, KTKVK, QNBFB, TEBNK, TMKS, TRMNK, VAKBN, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ALNUS TRFSRMD72240 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72314 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVKE2214 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT72217 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2022 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72210 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/07/2022 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72210 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK72251 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2022 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK72228 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2022 İtfaBİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF72239 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 22/07/2022 İtfaBİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF72247 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 22/07/2022 İtfaTERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRMNK TRFTERA72217 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2022 İtfaTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB72221 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2022 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK72233 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2022 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBKE2219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047423BIST