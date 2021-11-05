***EMVAR* *TEBNK* *QNBFB* *BRKT* *GARFA* *KTKVK* *KFKTF* *YKBNK* *CRDFA* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem









***EMVAR******TEBNK******QNBFB******BRKT******GARFA******KTKVK******KFKTF******YKBNK******CRDFA******LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [CRDFA, LIDFA, KTKVK, GARFA, TEBNK, QNBFB, EMVAR, KFKTF, YKBNK, BRKT]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Creditwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFC32218 35.000.000 05.11.2021 11.03.2022 09.11.2021- Creditwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFC52216 30.000.000 05.11.2021 02.05.2022 09.11.2021- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFK32214 25.000.000 05.11.2021 09.03.2022 09.11.2021- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK22223 350.000.000 05.11.2021 03.02.2022 09.11.2021- Garanti Faktoring A.Ş. GARFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFA32215 228.000.000 05.11.2021 02.03.2022 09.11.2021- Türk Ekonomi Bankası A.Ş. TEBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBK12216 1.054.245.420 05.11.2021 07.01.2022 09.11.2021- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK12257 348.780.000 05.11.2021 14.01.2022 09.11.2021- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVKK2216 100.000.000 05.11.2021 11.11.2022 09.11.2021- Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. KFKTF Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKFTFK2211 150.000.000 05.11.2021 30.11.2022 09.11.2021- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK42251 711.230.000 05.11.2021 22.04.2022 09.11.2021- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT22220 325.000.000 05.11.2021 03.02.2022 09.11.2021İlgili Şirketler [CRDFA, LIDFA, KTKVK, GARFA, TEBNK, QNBFB, EMVAR, KFKTF, YKBNK, BRKT]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975216BIST