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***EMVAR* *TEBNK* *QNBFB* *BRKT* *GARFA* *KTKVK* *KFKTF* *YKBNK* *CRDFA* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem

05.11.2021 17:37
***EMVAR* *TEBNK* *QNBFB* *BRKT* *GARFA* *KTKVK* *KFKTF* *YKBNK* *CRDFA* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçla


***EMVAR******TEBNK******QNBFB******BRKT******GARFA******KTKVK******KFKTF******YKBNK******CRDFA******LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [CRDFA, LIDFA, KTKVK, GARFA, TEBNK, QNBFB, EMVAR, KFKTF, YKBNK, BRKT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Creditwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFC32218 35.000.000 05.11.2021 11.03.2022 09.11.2021
- Creditwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFC52216 30.000.000 05.11.2021 02.05.2022 09.11.2021
- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFK32214 25.000.000 05.11.2021 09.03.2022 09.11.2021
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK22223 350.000.000 05.11.2021 03.02.2022 09.11.2021
- Garanti Faktoring A.Ş. GARFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFA32215 228.000.000 05.11.2021 02.03.2022 09.11.2021
- Türk Ekonomi Bankası A.Ş. TEBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBK12216 1.054.245.420 05.11.2021 07.01.2022 09.11.2021
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK12257 348.780.000 05.11.2021 14.01.2022 09.11.2021
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVKK2216 100.000.000 05.11.2021 11.11.2022 09.11.2021
- Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. KFKTF Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKFTFK2211 150.000.000 05.11.2021 30.11.2022 09.11.2021
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK42251 711.230.000 05.11.2021 22.04.2022 09.11.2021
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT22220 325.000.000 05.11.2021 03.02.2022 09.11.2021


İlgili Şirketler [CRDFA, LIDFA, KTKVK, GARFA, TEBNK, QNBFB, EMVAR, KFKTF, YKBNK, BRKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975216


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