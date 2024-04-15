***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz açıklamada özetle, sermayesine %29 oranında iştirak edilen AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin (Banka) 20.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Banka'nın 3.000.000.000 TL olan sermayesinin 6.000.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verildiği hususu duyurulmuştu. Bu kapsamda, söz konusu sermaye artırımına yönelik olarak Şirketimiz tarafından -ortaklık oranımız nispetinde- 869.036.869 TL tutarındaki sermaye taahhüdü 15.04.2024 tarihi (bugün) itibarıyla AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. üzerinden yerine getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271910BIST