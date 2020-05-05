***ENJSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 11:50
***ENJSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ENJSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENJSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842551
BIST
11:3899.178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 335,58
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.083
11:387,0644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0198
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0644
En Düşük
7,0234
11:387,6743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0124
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:38384,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,67
|Açılış
|: 384,73
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.875.531
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.899.794
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|23,00
|302.159.367
|% -7,33
|
|GARAN
|8,27
|250.326.046
|% 1,22
|
|KRDMD
|2,26
|246.692.746
|% 4,63
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|PGSUS
|53,60
|211.807.061
|% -3,42
|
|KRDMD
|2,26
|246.692.746
|% 4,63
|
|GSRAY
|2,66
|208.367.519
|% -4,32
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|DOHOL
|1,89
|104.552.489
|% 2,72
|
|GUSGR
|2,96
|118.534.444
|% 2,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7423
|8,7861
|% 0,05
|
|Frank
|7,2523
|7,2960
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8709
|1,8803
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-3,83
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,43
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.523
|-2,10
|
|Tam
|2.547
|2.585
|-2,20
|
|Yarım
|1.235
|1.264
|-1,00
|
|Çeyrek
|619
|632
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|14,80
|14,83
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|29,09
|29,09
|1,89
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