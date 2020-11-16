***ENJSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2020 13:31
***ENJSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENJSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888636
BIST
13:191.302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 10,79
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.298
13:197,7288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0484
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7364
En Düşük
7,6062
13:199,1523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0649
|Açılış
|: 9,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1654
En Düşük
9,0167
13:19470,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,18
|Açılış
|: 470,52
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,25
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler13:19
|DAGI
|8,80
|108.615.387
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|36.535.924
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.025.492
|% 10,00
|
|KLMSN
|15,85
|16.942.255
|% 9,99
|
|MARKA
|8,15
|4.570.113
|% 9,99
|
|UZERB
|29,20
|276.991
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|745.550
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|356.907
|% -9,96
|
|EUYO
|6,99
|768.138
|% -9,92
|
|OZRDN
|8,91
|2.517.610
|% -9,91
|
|GARAN
|9,03
|1.706.527.918
|% 1,92
|
|KRDMD
|4,40
|964.458.155
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,92
|612.584.761
|% 0,69
|
|AKBNK
|6,37
|500.480.301
|% 0,95
|
|SISE
|6,84
|492.958.552
|% 0,44
|
|KRDMD
|4,40
|964.458.155
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,92
|612.584.761
|% 0,69
|
|GARAN
|9,03
|1.706.527.918
|% 1,92
|
|USAK
|2,59
|351.945.260
|% 5,71
|
|EKGYO
|1,91
|226.846.038
|% 0,53
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7212
|7,7288
|% 0,63
|
|Euro
|9,1418
|9,1523
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,1520
|10,2029
|% 0,48
|
|Frank
|8,4455
|8,4963
|% 0,80
|
|Riyal
|2,0541
|2,0644
|% 0,60
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|5,52
|
|Altın Gr.
|469
|470
|3,18
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.107
|3.185
|10,37
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|5,02
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,51
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,90
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,08
|
|B. Petrol
|43,51
|43,51
|0,73
|