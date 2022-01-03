***ENJSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.01.2022 14:27
***ENJSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENJSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987992
BIST
14:571.907
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 49,80
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
14:5713,1277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,1268
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
14:5714,9655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,1408
|Açılış
|: 14,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
14:57768,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -10,69
|Açılış
|: 768,98
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler14:57
|CRFSA
|42,02
|3.153.055
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.418.670
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.011.009
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.021.483
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.731.292
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,36
|48.162.874
|% -6,51
|
|NIBAS
|14,07
|19.433.070
|% -5,70
|
|AKGRT
|10,28
|11.359.007
|% -3,02
|
|DURDO
|19,35
|5.964.626
|% -2,91
|
|GARAN
|11,51
|1.281.937.973
|% 2,13
|
|THYAO
|20,84
|1.164.982.342
|% 4,10
|
|EREGL
|28,60
|921.211.952
|% 1,56
|
|YKBNK
|3,45
|783.272.933
|% 2,07
|
|SISE
|13,65
|716.693.537
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,45
|783.272.933
|% 2,07
|
|ODAS
|1,38
|169.987.409
|% 2,99
|
|GARAN
|11,51
|1.281.937.973
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,20
|216.273.924
|% 2,80
|
|AKBNK
|7,31
|482.792.658
|% 1,53
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1247
|13,1277
|% -0,96
|
|Euro
|14,8924
|14,9655
|% -0,93
|
|Sterlin
|17,6705
|17,7591
|% -1,13
|
|Frank
|14,3202
|14,4064
|% -1,04
|
|Riyal
|3,4832
|3,5007
|% -1,04
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-6,81
|
|Altın Gr.
|769
|769
|-10,57
|
|Cumhuriyet
|5.122
|5.200
|-134,00
|
|Tam
|5.085
|5.230
|-133,94
|
|Yarım
|2.458
|2.530
|-64,79
|
|Çeyrek
|1.233
|1.265
|-32,39
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|-0,12
|
Seans Raporu
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