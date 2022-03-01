***ENJSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2022 13:40
***ENJSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ENJSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENJSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005719
BIST
14:351.973
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 27,12
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.962
14:3513,9224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0778
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
14:3515,6205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0487
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
14:35861,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 10,89
|Açılış
|: 861,47
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler14:34
|ISGYO
|6,05
|186.022.455
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.110.463
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|489.518
|% 9,97
|
|KARYE
|17,28
|57.784.567
|% -9,95
|
|PKENT
|356,60
|11.643.261
|% -6,55
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|ADESE
|0,68
|34.052.457
|% -4,23
|
|BTCIM
|14,20
|12.640.518
|% -4,05
|
|THYAO
|25,38
|2.795.125.173
|% -0,94
|
|GARAN
|11,63
|2.309.042.494
|% 4,96
|
|EREGL
|32,78
|2.045.975.267
|% 5,47
|
|KRDMD
|12,01
|1.542.755.925
|% 2,39
|
|YKBNK
|3,67
|1.522.135.329
|% 2,51
|
|YKBNK
|3,67
|1.522.135.329
|% 2,51
|
|GARAN
|11,63
|2.309.042.494
|% 4,96
|
|HUNER
|2,90
|394.727.774
|% 2,11
|
|AKBNK
|7,19
|961.715.858
|% 2,28
|
|KRDMD
|12,01
|1.542.755.925
|% 2,39
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9153
|13,9211
|% 0,55
|
|Euro
|15,5741
|15,6246
|% 0,34
|
|Sterlin
|18,6319
|18,7253
|% 0,54
|
|Frank
|15,1244
|15,2156
|% 0,50
|
|Riyal
|3,7024
|3,7209
|% 0,54
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|13,22
|
|Altın Gr.
|861
|861
|10,26
|
|Cumhuriyet
|5.711
|5.797
|52,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,67
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,93
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,46
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|0,11
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,97
|
Seans Raporu
14:34
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-
14:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 42 artarak (% 1.53 ) 2, 220
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14:49XU100
Endeks 1, 973 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 20, 398.00 milyon TL de
-
14:47TURSG
Yüzde 4.14 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 695, 497 adet işlem
-
14:46TRGYO
Yüzde 5.63 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 572, 053 adet işlem
-
14:45GESAN
Yüzde 4.55 oranında artışla 19.31 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 373, 275 adet işlem