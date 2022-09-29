***ENJSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:05
***ENJSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENJSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065962
BIST
16:513.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -15,36
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
16:5118,5439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
16:5118,1300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1102
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1300
En Düşük
17,8996
16:51984,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,57
|Açılış
|: 984,96
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler16:51
|BFREN
|1.390,40
|21.949.538
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.661
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|KMPUR
|52,25
|215.911.959
|% -9,99
|
|ALARK
|56,30
|435.798.226
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|17.574.999
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.501.181
|% -9,83
|
|SMRTG
|59,35
|490.270.421
|% -7,70
|
|THYAO
|69,55
|3.041.027.429
|% 0,87
|
|ASELS
|30,44
|2.694.685.239
|% 5,92
|
|HEKTS
|55,95
|1.768.826.259
|% -5,97
|
|YKBNK
|7,15
|1.748.336.046
|% 1,27
|
|GARAN
|19,30
|1.486.247.847
|% 0,26
|
|SKBNK
|1,94
|840.134.703
|% 4,30
|
|TSKB
|2,52
|837.855.215
|% 7,69
|
|EKGYO
|3,91
|1.076.163.839
|% 1,03
|
|ZOREN
|3,29
|852.861.910
|% -4,64
|
|YKBNK
|7,15
|1.748.336.046
|% 1,27
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5298
|18,5439
|% 0,14
|
|Euro
|18,1100
|18,1300
|% 0,61
|
|Sterlin
|20,2602
|20,3618
|% 0,86
|
|Frank
|18,8052
|18,9185
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9172
|4,9419
|% 0,41
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|-7,64
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|6.597
|6.697
|-35,00
|
|Tam
|6.637
|6.699
|-82,00
|
|Yarım
|3.229
|3.275
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.638
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,76
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,04
|
|B. Petrol
|87,81
|87,81
|-0,24
|
Seans Raporu
16:51
daha fazla
-
17:06NETAS
Yüzde -5.60 oranında düşüşle 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 808, 150 adet işlem
-
17:05FRIGO
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 5.31 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 352, 361 adet işlem
-
17:04TKFEN
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 29.68 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 940, 067 adet işlem
-
17:03SMRTG
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 59.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 930, 281 adet işlem
-
17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 52 kaybederek (% -0.10 ) 3, 485