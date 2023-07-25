***ENJSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.07.2023 10:19
***ENJSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENJSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174853
BIST
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10:416.667
En Düşük
|Değişim
|: -0,43%
|| -28,58
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.618
En Yüksek
6.725
10:4126,9605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0187
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0741
En Düşük
26,8590
10:4129,8687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1217
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,0771
En Düşük
29,6893
10:411.700,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,32
|Açılış
|: 1.700,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler10:41
|OYAYO
|37,26
|8.044.061
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,24
|234.048.250
|% 9,86
|
|CELHA
|41,84
|17.543.975
|% 8,39
|
|IEYHO
|2,07
|98.473.100
|% 6,70
|
|DAGI
|8,00
|26.599.104
|% 6,67
|
|EUYO
|11,97
|2.311.407
|% -10,00
|
|BURCE
|172,30
|106.864.772
|% -9,98
|
|BURVA
|65,95
|19.777.956
|% -9,97
|
|VKFYO
|27,84
|1.606.507
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,84
|178.924
|% -9,89
|
|ASTOR
|100,90
|1.780.697.864
|% -5,44
|
|THYAO
|220,80
|1.592.049.871
|% -0,45
|
|AKBNK
|25,42
|1.287.607.913
|% 2,50
|
|YKBNK
|13,16
|1.028.555.918
|% 2,97
|
|GARAN
|38,18
|999.699.327
|% 5,18
|
|YKBNK
|13,16
|1.028.555.918
|% 2,97
|
|ODAS
|10,07
|667.268.094
|% -4,91
|
|SKBNK
|3,01
|192.381.361
|% 1,69
|
|AKBNK
|25,42
|1.287.607.913
|% 2,50
|
|IEYHO
|2,07
|98.473.100
|% 6,70
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9530
|26,9605
|% 0,07
|
|Euro
|29,8475
|29,8687
|% 0,41
|
|Sterlin
|34,5437
|34,7169
|% 0,15
|
|Frank
|30,9255
|31,1118
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1648
|7,2008
|% -0,11
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|6,75
|
|Altın Gr.
|1.699
|1.699
|3,37
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.054
|11.180
|26,00
|
|Yarım
|5.527
|5.616
|13,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.808
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,53
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|21,24
|21,27
|0,13
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|0,19
|
Seans Raporu
10:41
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