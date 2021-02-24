***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.02.2021 16:50
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
-
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Orjin Plaza, Maslak N27 Kat: 1-5, Eski Büyükdere Caddesi, 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda denetçi olarak seçilmesi için önerilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912241
BIST
18:051.483
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -34,84
|Açılış
|: 1.507
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|Önceki Kapanış
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1.523
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1.483
18:057,2377
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|: 7,2150
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|Önceki Kapanış
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7,2497
En Düşük
7,0712
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En Yüksek
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|: 1,60%
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|Açılış
|: 8,7500
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|: 8,5850
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8,8000
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18:05415,82
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|Açılış
|: 415,82
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|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGYO
|4,29
|59.720.089
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,24
|3.129.933
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.349.167
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.086,00
|946.859
|% 10,00
|
|SONME
|84,60
|10.178.297
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|4.434.040
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|BURVA
|34,14
|4.914.256
|% -9,97
|
|KOZAL
|133,80
|2.464.638.400
|% 0,30
|
|THYAO
|12,83
|2.281.118.416
|% -1,46
|
|PETKM
|5,15
|2.013.892.259
|% -5,16
|
|GUBRF
|74,10
|2.006.795.127
|% -9,91
|
|SASA
|39,94
|1.925.671.819
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,27
|1.121.712.745
|% -2,99
|
|PETKM
|5,15
|2.013.892.259
|% -5,16
|
|TSKB
|1,76
|607.229.080
|% -2,22
|
|IHLAS
|0,90
|298.692.293
|% -9,09
|
|ODAS
|4,01
|1.257.505.110
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2350
|7,2377
|% 1,86
|
|Euro
|8,7685
|8,7746
|% 1,60
|
|Sterlin
|10,1780
|10,2291
|% 1,79
|
|Frank
|7,9284
|7,9762
|% 1,39
|
|Riyal
|1,9221
|1,9317
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-16,70
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,56
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,05
|
|B. Petrol
|65,44
|65,44
|0,96
|