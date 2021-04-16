Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

16.04.2021 13:36



***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2021
Tescil Tarihi
09.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
14.04.2021 - 10309
Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (Bir) yıl süreyle Denetçi olarak seçilmesine ilişkin 30 Mart 2021 tarihli Genel Kurul Kararı 9 Nisan 2021 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Nisan 2021 tarihli ve 10309 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928755


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:591.412
Değişim :  0,27% |  3,87
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413 En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler13:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QUAGR 29,12 186.345.774 % 9,97  
SONME 39,70 2.384.819 % 9,97  
ATLAS 1,56 4.158.949 % 9,09  
ETILR 6,15 650.804 % 8,85  
UTPYA 20,00 946.300 % 8,40  
daha fazla
13:59 Alış Satış %  
Dolar 8,0537 8,0569 % 0,62  
Euro 9,6577 9,6644 % 0,61  
Sterlin 11,0749 11,1304 % 0,62  
Frank 8,7297 8,7823 % 0,91  
Riyal 2,1409 2,1516 % 0,54  
daha fazla
13:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 11,46  
Altın Gr. 460 460 6,08  
Cumhuriyet 3.032 3.078 28,00  
Tam 3.020 3.099 32,06  
Yarım 1.460 1.499 15,51  
Çeyrek 732 749 7,76  
Gümüş.Ons 26,11 26,14 0,28  
Gümüş Gr. 6,77 6,77 0,11  
B. Petrol 67,00 67,00 0,06  
Seans Raporu 13:59
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru