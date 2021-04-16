***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.04.2021 13:36
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2021
Tescil Tarihi
09.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
14.04.2021 - 10309
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (Bir) yıl süreyle Denetçi olarak seçilmesine ilişkin 30 Mart 2021 tarihli Genel Kurul Kararı 9 Nisan 2021 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Nisan 2021 tarihli ve 10309 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928755
BIST
13:591.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,87
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
13:598,0569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0496
|Açılış
|: 8,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
13:599,6644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0582
|Açılış
|: 9,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
13:59460,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 6,31
|Açılış
|: 460,59
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
460,66
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler13:59
|QUAGR
|29,12
|186.345.774
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.384.819
|% 9,97
|
|ATLAS
|1,56
|4.158.949
|% 9,09
|
|ETILR
|6,15
|650.804
|% 8,85
|
|UTPYA
|20,00
|946.300
|% 8,40
|
|RYSAS
|3,37
|7.940.930
|% -46,76
|
|PEKGY
|1,80
|10.321.962
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.801.098
|% -9,99
|
|SERVE
|14,23
|87.356
|% -9,94
|
|TUREX
|15,71
|415.075.748
|% -9,61
|
|GARAN
|7,31
|966.695.327
|% 0,00
|
|EREGL
|17,95
|608.533.464
|% -0,44
|
|ODAS
|3,50
|433.585.891
|% -4,89
|
|TUREX
|15,71
|415.075.748
|% -9,61
|
|PETKM
|6,35
|327.343.664
|% -0,94
|
|GARAN
|7,31
|966.695.327
|% 0,00
|
|ODAS
|3,50
|433.585.891
|% -4,89
|
|YKBNK
|2,16
|229.230.272
|% -2,26
|
|TSKB
|1,31
|109.969.719
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,21
|194.071.466
|% 0,94
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0537
|8,0569
|% 0,62
|
|Euro
|9,6577
|9,6644
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,0749
|11,1304
|% 0,62
|
|Frank
|8,7297
|8,7823
|% 0,91
|
|Riyal
|2,1409
|2,1516
|% 0,54
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|11,46
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,08
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|28,00
|
|Tam
|3.020
|3.099
|32,06
|
|Yarım
|1.460
|1.499
|15,51
|
|Çeyrek
|732
|749
|7,76
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|67,00
|67,00
|0,06
|