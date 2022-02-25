***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.02.2022 14:16
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Şubat 2022 tarihli kararı ile, Denetim Komitesi'nin kararına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok N 48 Kat: 9 – 34357 Akaretler Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda denetçi olarak seçilmesi için önerilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004426
BIST
14:321.928
En Yüksek
|Değişim
|: 4,14%
|| 76,66
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.931
En Düşük
1.866
14:3214,0389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0159
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
14:3215,7387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1068
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
14:32860,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,18
|Açılış
|: 860,49
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler14:32
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KENT
|160,70
|404.797
|% 9,99
|
|KRTEK
|11,13
|22.694.029
|% 9,98
|
|KLGYO
|0,86
|116.297.326
|% -6,52
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|TKFEN
|19,79
|598.917.919
|% -2,61
|
|ULUUN
|6,30
|35.155.395
|% -2,48
|
|ARMDA
|61,95
|2.661.379
|% -2,36
|
|THYAO
|26,66
|4.422.282.013
|% 5,46
|
|EREGL
|30,26
|1.624.232.761
|% 4,06
|
|GARAN
|11,40
|925.542.885
|% 3,54
|
|KRDMD
|11,08
|774.401.825
|% 5,02
|
|SASA
|44,96
|711.867.934
|% 6,79
|
|EKGYO
|2,03
|401.382.994
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,63
|626.229.793
|% 2,83
|
|THYAO
|26,66
|4.422.282.013
|% 5,46
|
|KLGYO
|0,86
|116.297.326
|% -6,52
|
|HUNER
|2,77
|348.237.258
|% 4,14
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0343
|14,0389
|% 0,11
|
|Euro
|15,7075
|15,7387
|% -0,67
|
|Sterlin
|18,7409
|18,8349
|% 0,15
|
|Frank
|15,1112
|15,2022
|% 0,14
|
|Riyal
|3,7342
|3,7529
|% 0,25
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|7,48
|
|Altın Gr.
|864
|865
|9,29
|
|Cumhuriyet
|5.782
|5.869
|-301,00
|
|Tam
|5.746
|5.891
|-315,13
|
|Yarım
|2.777
|2.850
|-152,44
|
|Çeyrek
|1.393
|1.425
|-76,21
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,96
|0,09
|
|B. Petrol
|94,92
|94,92
|-0,50
|