***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.04.2022 16:21
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2022
Tescil Tarihi
08.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.04.2022 - 10555
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (Bir) yıl süreyle Denetçi olarak seçilmesine ilişkin 30 Mart 2022 tarihli Genel Kurul Kararı 8 Nisan 2022 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8 Nisan 2022 tarihli ve 10555 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019170
BIST
18:052.449
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 55,72
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.450
En Düşük
2.401
18:0514,6945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0489
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
18:0516,0146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0313
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9613
18:05922,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,02
|Açılış
|: 922,42
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISFIN
|4,62
|439.471.333
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|192.309.938
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.161.588,90
|1.161.589
|% 10,00
|
|ISGYO
|16,84
|144.904.324
|% 9,99
|
|EPLAS
|21,38
|35.617.280
|% 9,98
|
|MARTI
|1,85
|107.156.810
|% -8,87
|
|AKFGY
|3,01
|61.357.495
|% -4,75
|
|CEOEM
|11,36
|29.304.535
|% -4,54
|
|GZNMI
|39,50
|33.519.161
|% -4,50
|
|KLKIM
|20,82
|249.169.065
|% -4,06
|
|GARAN
|13,87
|6.226.802.552
|% 4,29
|
|THYAO
|36,24
|5.898.885.787
|% 2,60
|
|KRDMD
|16,22
|3.726.589.590
|% 2,92
|
|YKBNK
|5,01
|3.066.731.933
|% 7,28
|
|ASELS
|27,98
|2.921.862.990
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,77
|1.786.271.547
|% 5,73
|
|YKBNK
|5,01
|3.066.731.933
|% 7,28
|
|TSKB
|1,74
|874.856.289
|% 9,43
|
|GARAN
|13,87
|6.226.802.552
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,17
|433.053.139
|% 6,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6920
|14,6962
|% -0,32
|
|Euro
|16,0006
|16,0144
|% -0,20
|
|Sterlin
|19,0986
|19,1944
|% -0,32
|
|Frank
|15,7135
|15,8081
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9039
|3,9235
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 31 artarak (% 2.30 ) 2, 724
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 711, 384 adet işlem
-
17:58EUHOL
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 643, 806 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 6.40 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 164, 877 adet işlem
-
17:55DAPGM
Yüzde 8.11 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 043, 360 adet işlem