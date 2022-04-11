***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.03.2022Tescil Tarihi08.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su08.04.2022 - 10555AçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (Bir) yıl süreyle Denetçi olarak seçilmesine ilişkin 30 Mart 2022 tarihli Genel Kurul Kararı 8 Nisan 2022 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8 Nisan 2022 tarihli ve 10555 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019170BIST