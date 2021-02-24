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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

24.02.2021 22:58



***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim kurulu tarafından 1.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021 yılı sonunda sona erecek olması nedeniyle, 2017-2021 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına
2.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7 ve 10 no'lu maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin ekli tadil metninin kabulüne 3.Söz konusu tadil metnine gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve 4.Gerekli izin ve onayların alınmasını müteakiben Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912515


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