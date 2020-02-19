***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 19.453.085 18.346.787Satışların Maliyeti20 -14.108.614 -12.380.265TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.344.471 5.966.522BRÜT KAR (ZARAR)5.344.471 5.966.522Genel Yönetim Giderleri21 -2.170.485 -1.848.857Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 552.300 373.549Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -662.080 -1.680.023ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.064.206 2.811.191FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.064.206 2.811.191Finansman Gelirleri23 170.627 104.870Finansman Giderleri23 -1.843.477 -1.594.065SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.391.356 1.321.996Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-357.734 -574.299Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -492.099 -85.949Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 134.365 -488.350SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.033.622 747.697DÖNEM KARI (ZARARI)1.033.622 747.697Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.033.622 747.697Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse başına kazanç (kr) 18 0,88000000 0,63000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.712.134 2.086.590Dönem Karı (Zararı)1.033.622 747.697Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.033.622 747.697Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.087.976 2.395.079Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12, 13 372.867 258.182Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler603.686 1.344.756Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6, 10 603.686 591.852Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler13 0 752.904Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler120.251 246.755Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler100.445 68.667Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 19.806 178.088Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.707.923 1.428.403Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -135.554 -104.870Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 1.843.477 1.533.273Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-111.471 25.528Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler67.730 35.264Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 357.734 574.299Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler28 -2.030.744 -1.518.108İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler166.960 -2.573.989Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-281.098 -1.873.807Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler665.835 -2.040.470Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler16.004 -46.202Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler143.490 973.037Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-377.271 413.453Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.288.558 568.787Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -36.184 -37.699Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler14 -107.296 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -456.277 -34.608Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)28 2.023.333 1.590.110YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.498.919 -1.505.968Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-251.889 -278.326Alınan Faiz122.406 96.087Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)28 -1.369.436 -1.323.729FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.305.781 -191.020Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri21.517.121 37.998.133Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.554.598 -36.763.095Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları25 -87.791 0Ödenen Temettüler-472.427 -354.321Ödenen Faiz-1.708.086 -1.143.096Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 71.359YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-92.566 389.602NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-92.566 389.602DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28 562.352 172.750DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ469.786 562.352Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri28 469.786 562.352Ticari Alacaklar6 3.009.455 3.512.389İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 17.679 130.832İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.991.776 3.381.557Diğer Alacaklar7 1.022.446 458.449İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.022.446 458.449İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar10 1.098.550 791.117Türev Araçlar7.829 313.028Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar26 7.829 313.028Stoklar8 131.953 147.956Peşin Ödenmiş Giderler41.474 71.355İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 41.474 71.355Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 60 8.565Diğer Dönen Varlıklar247 6.973İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 247 6.973ARA TOPLAM5.781.800 5.872.184TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.781.800 5.872.184DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 737.736 983.545İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar737.736 983.545İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar10 9.445.286 8.503.518Türev Araçlar960 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar26 960 0Maddi Duran Varlıklar12 483.543 358.781Kullanım Hakkı Varlıkları11 145.483 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 6.548.405 6.745.195Peşin Ödenmiş Giderler1.642 2.575İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 1.642 2.575Ertelenmiş Vergi Varlığı24 244.040 2.847Diğer Duran Varlıklar6.563 124.165İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar17 6.563 124.165TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.613.658 16.720.626TOPLAM VARLIKLAR23.395.458 22.592.810KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar25 676.281 998.170Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları25 3.015.735 2.435.639Diğer Finansal Yükümlülükler25 51.184 44.302Ticari Borçlar6 2.611.620 2.480.917İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 96.906 94.217İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.514.714 2.386.700Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 52.358 43.217Diğer Borçlar7 174.660 223.902İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar174.660 223.902Türev Araçlar66.655 3.582Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar26 66.655 3.582Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 8.284 74.752İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.284 74.752Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 79.733 52.416Kısa Vadeli Karşılıklar289.026 364.105Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 41.190 28.779Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 247.836 335.326Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler305.476 290.905İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 305.476 290.905ARA TOPLAM7.331.012 7.011.907TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.331.012 7.011.907UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25 5.378.462 5.765.047Diğer Finansal Yükümlülükler25 302.714 321.720Diğer Borçlar1.903.683 1.693.350İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.903.683 1.693.350Türev Araçlar26 0 7.722Uzun Vadeli Karşılıklar167.216 115.366Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 167.216 115.366Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 1.477.868 1.378.783TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.229.943 9.281.988TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.560.955 16.293.895ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.834.503 6.298.915Ödenmiş Sermaye18 1.181.069 1.181.069Sermaye Düzeltme Farkları18 2.626.532 2.784.755Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.464 -3.464Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.464 -3.464Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.464 -3.464Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.248 23.359Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.248 23.359Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.248 23.359Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 251.545 216.612Diğer Özkaynak Payları4.340 4.340Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.743.107 1.344.547Net Dönem Karı veya Zararı1.033.622 747.697TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.834.503 6.298.915TOPLAM KAYNAKLAR23.395.458 22.592.810Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.181.069 2.836.364 -5.241 185.265 4.340 690.597 988.009 5.880.403 5.880.403Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-51.609 31.347 1.008.271 -988.009 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.777 23.359 747.697 772.833 772.833Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-354.321 -354.321 -354.321Dönem Sonu Bakiyeler1.181.069 2.784.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.612 4.340 0 0 1.344.547 747.697 0 6.298.915 6.298.915Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.181.069 2.784.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.612 4.340 0 0 1.344.547 747.697 0 6.298.915 0 6.298.915Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-158.223 34.933 870.987 -747.697 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-25.607 1.033.622 1.008.015 1.008.015Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiKonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.033.622 747.697DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 1.777Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 2.279Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -502Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 0 -502Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-25.607 23.359Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-33.350 29.947Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)26 -33.350 29.947Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 7.743 -6.588DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-25.607 25.136TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.008.015 772.833Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.008.015 772.833http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820181BIST