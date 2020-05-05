***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 5.779.079 4.483.636Satışların Maliyeti15 -4.215.418 -3.183.198TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.563.661 1.300.438BRÜT KAR (ZARAR)1.563.661 1.300.438Genel Yönetim Giderleri16 -606.798 -511.802Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 130.467 114.192Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -255.188 -130.975ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)832.142 771.853FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)832.142 771.853Finansman Gelirleri18 1.320 48.867Finansman Giderleri18 -401.814 -406.375SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)431.648 414.345Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-90.580 -116.926Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -132.521 -173.710Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 41.941 56.784SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)341.068 297.419DÖNEM KARI (ZARARI)341.068 297.419Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları341.068 297.419Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse başına kazanç (kr) 13 0,29000000 0,25000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI604.686 704.798Dönem Karı (Zararı)341.068 297.419Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler338.377 220.323Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9, 10, 11 100.131 83.853Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler231.165 138.868Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6, 8 231.165 138.868Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler29.515 32.039Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16.375 16.220Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13.140 15.819Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler391.362 346.976Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -1.320 -48.867Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 392.682 395.843Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler94.817 20.839Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-112.454 -37.854Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 90.580 116.926Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler23 -486.739 -481.324İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-565.628 -162.263Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-404.592 lerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-144.508 -480.236Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.406 15.303Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-870.889 -861.651Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler865.767 636.039Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları113.817 355.479Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-33.826 -26.688Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 -107.296Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -79.898 -50.776Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23 604.593 534.079YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-694.446 -671.899Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-27.578 -58.685Alınan Faiz5.567 61.599Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23 -672.435 -674.813FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI664.288 1.201.841Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.213.504 3.352.823Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.971.724 -1.658.510Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-26.977 -18.673Ödenen Faiz-550.515 -473.799YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)574.528 1.234.740NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)574.528 1.234.740DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 469.786 562.352DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.044.314 1.797.092Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 1.044.314 469.786Ticari Alacaklar6 3.137.690 3.009.455İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 16.370 17.679İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.121.320 2.991.776Diğer Alacaklar7 1.259.303 1.022.446İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.259.303 1.022.446İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 1.341.997 1.098.550Türev Araçlar21 173.149 7.829Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar173.149 7.829Stoklar143.359 131.953Peşin Ödenmiş Giderler42.133 41.474İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler42.133 41.474Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 69 60Diğer Dönen Varlıklar466 247İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar466 247ARA TOPLAM7.142.480 5.781.800TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.142.480 5.781.800DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 643.239 737.736İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar643.239 737.736İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 9.298.758 9.445.286Türev Araçlar21 8.714 960Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8.714 960Maddi Duran Varlıklar10 480.022 483.543Kullanım Hakkı Varlıkları9 130.689 145.483Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 6.489.871 6.548.405Peşin Ödenmiş Giderler4.014 1.642İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.014 1.642Ertelenmiş Vergi Varlığı19 252.502 244.040Diğer Duran Varlıklar6.613 6.563İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar6.613 6.563TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.314.422 17.613.658TOPLAM VARLIKLAR24.456.902 23.395.458KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20 996.332 676.281Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 1.546.842 3.015.735Diğer Finansal Yükümlülükler20 54.418 51.184Ticari Borçlar6 1.739.954 2.611.620İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 50.365 96.906İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.689.589 2.514.714Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar86.364 52.358Diğer Borçlar7 904.880 174.660İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 708.641 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar196.239 174.660Türev Araçlar21 600 66.655Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar600 66.655Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.798 8.284İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.798 8.284Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 132.321 79.733Kısa Vadeli Karşılıklar271.668 289.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10.692 41.190Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar260.976 247.836Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler445.617 305.476İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler445.617 305.476ARA TOPLAM6.180.794 7.331.012TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.180.794 7.331.012UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20 7.680.123 5.378.462Diğer Finansal Yükümlülükler20 310.713 302.714Diğer Borçlar7 1.911.209 1.903.683İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.911.209 1.903.683Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)163.470 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)163.470 0Uzun Vadeli Karşılıklar180.263 167.216Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar180.263 167.216Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 1.470.570 1.477.868TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.716.348 9.229.943TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.897.142 16.560.955ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.559.760 6.834.503Ödenmiş Sermaye13 1.181.069 1.181.069Sermaye Düzeltme Farkları13 2.416.412 2.626.532Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.464 -3.464Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.464 -3.464Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.464 -3.464Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)90.582 -2.248Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)90.582 -2.248Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)90.582 -2.248Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 439.008 251.545Diğer Özkaynak Payları4.340 4.340Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.090.745 1.743.107Net Dönem Karı veya Zararı341.068 1.033.622TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.559.760 6.834.503TOPLAM KAYNAKLAR24.456.902 23.395.458Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.181.069 2.784.755 -3.464 23.359 216.612 4.340 1.344.547 747.697 6.298.915 6.298.915Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-158.223 37.169 868.751 -747.697 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.005 297.419 303.424 303.424Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-472.427 -472.427 -472.427Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler1.181.069 2.626.532 -3.464 29.364 253.781 4.340 1.740.871 297.419 6.129.912 6.129.912Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.181.069 2.626.532 -3.464 -2.248 251.545 4.340 1.743.107 1.033.622 6.834.503 6.834.503Transferler-210.120 187.463 1.056.279 -1.033.622 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)92.830 341.068 433.898 433.898Kar Payları-708.641 -708.641 -708.641Dönem Sonu Bakiyeler1.181.069 2.416.412 -3.464 90.582 439.008 4.340 2.090.745 341.068 6.559.760 6.559.760Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)341.068 297.419DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar92.830 6.005Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)119.011 9.147Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)21 119.011 9.147Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19 -26.181 -3.142DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)92.830 6.005TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)433.898 303.424Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları433.898 303.424http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842768BIST