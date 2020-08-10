***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 11.104.768 9.327.279 5.325.689 4.843.643Satışların Maliyeti15 -8.049.581 -6.611.136 -3.834.163 -3.427.938TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.055.187 2.716.143 1.491.526 1.415.705BRÜT KAR (ZARAR)3.055.187 2.716.143 1.491.526 1.415.705Genel Yönetim Giderleri16 -1.169.914 -991.047 -563.116 -485.106Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 276.105 176.891 145.638 68.560Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -494.596 -378.281 -239.408 -247.306ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.666.782 1.523.706 834.640 751.853FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.666.782 1.523.706 834.640 751.853Finansman Gelirleri18 10.976 76.569 9.656 27.702Finansman Giderleri18 -761.327 -931.804 -359.513 -525.429SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)916.431 668.471 484.783 254.126Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-208.117 -209.630 -117.537 -92.704Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -133.733 -235.995 -1.212 -62.285Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -74.384 26.365 -116.325 -30.419SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)708.314 458.841 367.246 161.422DÖNEM KARI (ZARARI)708.314 458.841 367.246 161.422Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları708.314 458.841 367.246 161.422Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse başına kazanç (kr) 0,60000000 0,39000000 0,31000000 0,14000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI736.327 1.548.824Dönem Karı (Zararı)708.314 458.841Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler592.949 698.764Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9, 10, 11 198.575 180.670Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6,8 468.607 372.490Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler54.147 29.488Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler731.484 826.079Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -10.976 -76.569Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler742.460 902.648Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler116.813 30.539Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-135.730 4.225Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 208.117 209.630Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler23 -1.049.064 -954.357İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.501.032 -257.954Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-958.869 103.081Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-238.662 368.653Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-30.500 878Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-736.054 -600.457Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler463.053 -130.109Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-199.769 899.651Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-41.796 -31.872Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 -107.296Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -215.688 -224.764Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23 1.193.580 1.013.105YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.060.334 -854.764Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-80.271 -182.395Alınan Faiz4.511 91.968Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23 -984.574 -764.337FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI330.299 241.297Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri14.447.175 6.288.952Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.598.624 -4.779.584Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-52.952 -42.968Ödenen Temettüler-708.641 -472.427Ödenen Faiz-756.659 -752.676YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.292 935.357NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.292 935.357DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 469.786 562.352DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ476.078 1.497.709Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 476.078 469.786Ticari Alacaklar6 3.439.057 3.009.455İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 16.924 17.679İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.422.133 2.991.776Diğer Alacaklar7 981.091 1.022.446İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar981.091 1.022.446İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 1.739.377 1.098.550Türev Araçlar21 189.787 7.829Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar21 189.787 7.829Stoklar162.453 131.953Peşin Ödenmiş Giderler42.665 41.474İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler42.665 41.474Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 51.475 60Diğer Dönen Varlıklar40.264 247İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar40.264 247ARA TOPLAM7.122.247 5.781.800TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.122.247 5.781.800DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 978.213 737.736İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar978.213 737.736İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 9.336.130 9.445.286Türev Araçlar21 442 960Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Maddi Duran Varlıklar10 512.521 483.543Kullanım Hakkı Varlıkları9 130.975 145.483Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 6.432.420 6.548.405Peşin Ödenmiş Giderler1.154 1.642İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.154 1.642Ertelenmiş Vergi Varlığı19 206.221 244.040Diğer Duran Varlıklar6.531 6.563İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar6.531 6.563TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.604.607 17.613.658TOPLAM VARLIKLAR24.726.854 23.395.458KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20 2.351.552 676.281Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 1.283.992 3.015.735Diğer Finansal Yükümlülükler20 57.957 51.184Ticari Borçlar6 1.874.223 2.611.620İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 68.087 96.906İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.806.136 2.514.714Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar64.292 52.358Diğer Borçlar7 169.141 174.660İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar169.141 174.660Türev Araçlar21 0 66.655Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 66.655Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.230 8.284İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.230 8.284Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 49.193 79.733Kısa Vadeli Karşılıklar270.732 289.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.327 41.190Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar266.405 247.836Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler279.876 305.476İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler279.876 305.476ARA TOPLAM6.402.188 7.331.012TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.402.188 7.331.012UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20 7.338.880 5.378.462Diğer Finansal Yükümlülükler20 324.798 302.714Ticari Borçlar0 0Diğer Borçlar7 1.927.752 1.903.683İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.927.752 1.903.683Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)82.961 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)82.961 0Uzun Vadeli Karşılıklar198.231 167.216Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar198.231 167.216Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 1.536.799 1.477.868TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.409.421 9.229.943TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.811.609 16.560.955ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.915.245 6.834.503Ödenmiş Sermaye13 1.181.069 1.181.069Sermaye Düzeltme Farkları13 2.416.412 2.626.532Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.464 -3.464Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.464 -3.464Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.464 -3.464Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)78.821 -2.248Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)78.821 -2.248Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)78.821 -2.248Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 485.378 251.545Diğer Özkaynak Payları4.340 4.340Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.044.375 1.743.107Net Dönem Karı veya Zararı708.314 1.033.622TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.915.245 6.834.503TOPLAM KAYNAKLAR24.726.854 23.395.458Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.181.069 2.784.755 -3.464 23.359 216.612 4.340 1.344.547 747.697 6.298.915 6.298.915Transferler-158.223 34.933 870.987 -747.697 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)49.093 458.841 507.934 507.934Kar Payları-472.427 -472.427 -472.427Dönem Sonu Bakiyeler1.181.069 2.626.532 -3.464 72.452 251.545 4.340 1.743.107 458.841 6.334.422 6.334.422Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.181.069 2.626.532 -3.464 -2.248 251.545 4.340 1.743.107 1.033.622 6.834.503 6.834.503Transferler-210.120 233.833 1.009.909 -1.033.622 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)81.069 708.314 789.383 789.383Kar Payları-708.641 -708.641 -708.641Dönem Sonu Bakiyeler1.181.069 2.416.412 -3.464 78.821 485.378 4.340 2.044.375 708.314 6.915.245 6.915.245Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)708.314 458.841 367.246 161.422DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar81.069 49.093 -11.761 43.088Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 103.435 45.019 -15.576 35.872Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)21 103.435 45.019 -15.576 35.872Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19 -22.366 4.074 3.815 7.216DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)81.069 49.093 -11.761 43.088TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)789.383 507.934 355.485 204.510Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları789.383 507.934 355.485 204.510http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867639BIST