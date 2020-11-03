***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 16.887.317 14.566.003 5.782.549 5.238.724Satışların Maliyeti15 -12.220.389 -10.349.349 -4.170.808 -3.738.213TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.666.928 4.216.654 1.611.741 1.500.511BRÜT KAR (ZARAR)4.666.928 4.216.654 1.611.741 1.500.511Genel Yönetim Giderleri16 -1.761.196 -1.510.710 -591.282 -519.663Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 508.570 271.151 232.465 94.260Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -635.335 -615.547 -140.739 -237.266ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.778.967 2.361.548 1.112.185 837.842FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.778.967 2.361.548 1.112.185 837.842Finansman Gelirleri18 28.300 172.731 17.324 96.162Finansman Giderleri18 -1.074.927 -1.427.615 -313.600 -495.811SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.732.340 1.106.664 815.909 438.193Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-385.452 -316.724 -177.335 -107.094Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -357.356 -369.239 -223.623 -133.244Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -28.096 52.515 46.288 26.150SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.346.888 789.940 638.574 331.099DÖNEM KARI (ZARARI)1.346.888 789.940 638.574 331.099Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.346.888 789.940 638.574 331.099Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç (kr) 13 1,14000000 0,67000000 0,54000000 0,28000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.287.688 2.105.160Dönem Karı (Zararı)1.346.888 789.940Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler749.546 1.077.915Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9, 10, 11 301.221 268.076Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6, 8 581.469 630.220Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler93.884 40.111Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.015.060 1.304.082Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -28.300 -123.533Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 1.043.360 1.427.615Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler182.544 -132.415Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-195.247 96.440Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 385.452 316.724Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler23 -1.614.837 -1.445.323İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.305.653 -871.583Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.270.043 -307.346Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler288.944 433.306Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-20.995 4.450Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-920.206 -894.542Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler616.647 -107.451Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları790.781 996.272Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-47.799 -29.461Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 -107.296Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -271.488 -309.208Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23 1.816.194 1.554.853YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.796.488 -1.187.610Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-127.791 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-134.407 -130.838Alınan Faiz17.786 135.371Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23 -1.552.076 -1.192.143FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-339.705 -1.155.789Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri14.320.316 15.081.198Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.780.521 -14.174.255Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-78.938 -70.783Ödenen Temettüler-708.641 -472.427Ödenen Faiz-1.091.921 -1.519.522YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)151.495 -238.239NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)151.495 -238.239DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 469.786 562.352DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ621.281 324.113Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 621.281 469.786Finansal Yatırımlar127.791 0Ticari Alacaklar6 3.581.685 3.009.455İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 19.508 17.679İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.562.177 2.991.776Diğer Alacaklar7 868.999 1.022.446İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar868.999 1.022.446İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 2.018.369 1.098.550Türev Araçlar21 294.107 7.829Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar294.107 7.829Stoklar152.948 131.953Peşin Ödenmiş Giderler25.522 41.474İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25.522 41.474Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 22.376 60Diğer Dönen Varlıklar522 247İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar522 247ARA TOPLAM7.713.600 5.781.800TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.713.600 5.781.800DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 625.444 737.736İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar625.444 737.736İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 9.817.865 9.445.286Türev Araçlar21 5.793 960Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5.793 960Maddi Duran Varlıklar10 538.655 483.543Kullanım Hakkı Varlıkları9 122.018 145.483Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 6.374.308 6.548.405Peşin Ödenmiş Giderler3.543 1.642İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.543 1.642Ertelenmiş Vergi Varlığı19 240.715 244.040Diğer Duran Varlıklar5.945 6.563İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar5.945 6.563TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.734.286 17.613.658TOPLAM VARLIKLAR25.447.886 23.395.458KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20 2.098.758 676.281Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 1.266.575 3.015.735Diğer Finansal Yükümlülükler20 69.582 51.184Ticari Borçlar6 1.682.928 2.611.620İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 130.777 96.906İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.552.151 2.514.714Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar72.268 52.358Diğer Borçlar7 164.973 174.660İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar164.973 174.660Türev Araçlar21 0 66.655Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 66.655Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.024 8.284İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.024 8.284Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 187.917 79.733Kısa Vadeli Karşılıklar298.381 289.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.022 41.190Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar296.359 247.836Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler397.123 305.476İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler397.123 305.476ARA TOPLAM6.244.529 7.331.012TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.244.529 7.331.012UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20 7.271.364 5.378.462Diğer Finansal Yükümlülükler20 356.758 302.714Diğer Borçlar7 1.996.805 1.903.683İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.996.805 1.903.683Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)234.525 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)234.525 0Uzun Vadeli Karşılıklar204.316 167.216Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar204.316 167.216Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 1.538.016 1.477.868TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.601.784 9.229.943TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.846.313 16.560.955ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.601.573 6.834.503Ödenmiş Sermaye13 1.181.069 1.181.069Sermaye Düzeltme Farkları13 2.416.412 2.626.532Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.464 -3.464Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.464 -3.464Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.464 -3.464Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)126.575 -2.248Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)126.575 -2.248Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)126.575 -2.248Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 485.378 251.545Diğer Özkaynak Payları4.340 4.340Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.044.375 1.743.107Net Dönem Karı veya Zararı1.346.888 1.033.622TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.601.573 6.834.503TOPLAM KAYNAKLAR25.447.886 23.395.458Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.181.069 2.784.755 -3.464 23.359 216.612 4.340 1.344.547 747.697 6.298.915 6.298.915Transferler-158.223 34.933 870.987 -747.697 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-26.289 789.940 763.651 763.651Kar Payları-472.427 -472.427 -472.427Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerDönem Sonu Bakiyeler1.181.069 2.626.532 -3.464 -2.930 251.545 4.340 1.743.107 789.940 6.590.139 6.590.139Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.181.069 2.626.532 -3.464 -2.248 251.545 4.340 1.743.107 1.033.622 6.834.503 6.834.503Transferler-210.120 233.833 1.009.909 -1.033.622 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)128.823 1.346.888 1.475.711 1.475.711Kar Payları-708.641 -708.641 -708.641Dönem Sonu Bakiyeler1.181.069 2.416.412 -3.464 126.575 485.378 4.340 2.044.375 1.346.888 7.601.573 7.601.573Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.346.888 789.940 638.574 331.099DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar128.823 -26.289 47.755 -75.382Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)164.200 -34.221 60.765 -79.240Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)21 164.200 -34.221 60.765 -79.240Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19 -35.377 7.932 -13.010 3.858DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)128.823 -26.289 47.755 -75.382TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.475.711 763.651 686.329 255.717Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.475.711 763.651 686.329 255.717http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885945BIST