***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 21.757.203 19.453.085Satışların Maliyeti20 -16.117.831 -14.108.614TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.639.372 5.344.471BRÜT KAR (ZARAR)5.639.372 5.344.471Genel Yönetim Giderleri21 -2.543.194 -2.170.485Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 646.102 552.300Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.004.435 -662.080ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.737.845 3.064.206FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.737.845 3.064.206Finansman Gelirleri23 64.091 170.627Finansman Giderleri23 -1.389.230 -1.843.477SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.412.706 1.391.356Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-325.023 -357.734Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -537.986 -492.099Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 212.963 134.365SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.087.683 1.033.622DÖNEM KARI (ZARARI)1.087.683 1.033.622Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.087.683 1.033.622Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse başına kazanç (kr) 18 0,92000000 0,88000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.870.421 3.712.134Dönem Karı (Zararı)1.087.683 1.033.622Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.211.934 1.087.976Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12, 13 444.078 372.867Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6, 10 854.429 603.686Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler161.897 120.251Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.286.381 1.707.923Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -64.091 -135.554Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 1.350.472 1.843.477Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler107.406 -111.471Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-30.148 67.730Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 325.023 357.734Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler28 -1.937.132 -2.030.744İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-368.059 166.960Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-965.769 -281.098Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler916.762 665.835Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-37.586 16.004Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-674.626 143.490Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler393.160 -377.271Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.931.558 2.288.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -48.413 -36.184Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler14 0 -107.296Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -444.598 -456.277Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)28 2.431.874 2.023.333YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.227.778 -1.498.919Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları29 -121.455Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-310.179 -251.889Alınan Faiz49.097 122.406Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)28 -1.845.241 -1.369.436FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.523.858 -2.305.781Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri25 14.075.458 21.517.121Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları25 -13.519.861 -21.554.598Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları25 -110.433 -87.791Ödenen Temettüler-708.641 -472.427Ödenen Faiz-1.260.381 -1.708.086YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)118.785 -92.566NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)118.785 -92.566DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28 469.786 562.352DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ588.571 469.786Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri28 588.571 469.786Finansal Yatırımlar29 126.108 0Ticari Alacaklar6 2.943.668 3.009.455İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 17.796 17.679İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.925.872 2.991.776Diğer Alacaklar7 588.922 1.022.446İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar588.922 1.022.446İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar10 2.348.112 1.098.550Türev Araçlar26 36.066 7.829Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar36.066 7.829Stoklar8 169.539 131.953Peşin Ödenmiş Giderler9 44.112 41.474İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 44.112 41.474Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 14 60Diğer Dönen Varlıklar17 7.758 247İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 7.758 247ARA TOPLAM6.852.870 5.781.800TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.852.870 5.781.800DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 933.739 737.736İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar933.739 737.736Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklarİmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar10 9.121.848 9.445.286Türev Araçlar26 63 960Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar63 960Maddi Duran Varlıklar12 902.255 483.543Kullanım Hakkı Varlıkları11 140.771 145.483Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 6.357.036 6.548.405Peşin Ödenmiş Giderler9 4.507 1.642İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 4.507 1.642Ertelenmiş Vergi Varlığı24 362.026 244.040Diğer Duran Varlıklar17 390 6.563İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar17 390 6.563TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.822.635 17.613.658TOPLAM VARLIKLAR24.675.505 23.395.458KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar25 1.098.798 676.281Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları25 1.573.117 3.015.735Diğer Finansal Yükümlülükler25 68.743 51.184Ticari Borçlar6 1.914.357 2.611.620İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 129.599 96.906İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.784.758 2.514.714Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 57.939 52.358Diğer Borçlar7 2.579.077 2.078.343İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.579.077 2.078.343Türev Araçlar26 140.060 66.655Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar140.060 66.655Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 6.964 8.284İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 6.964 8.284Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 173.075 79.733Kısa Vadeli Karşılıklar345.547 289.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 46.423 41.190Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 299.124 247.836Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 329.933 305.476İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 329.933 305.476ARA TOPLAM8.287.610 9.234.695TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.287.610 9.234.695UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25 7.090.385 5.378.462Diğer Finansal Yükümlülükler25 340.383 302.714Türev Araçlar26 1.619 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar1.619 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 211.044 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 211.044 0Uzun Vadeli Karşılıklar224.179 167.216Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 224.179 167.216Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 1.366.979 1.477.868TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.234.589 7.326.260TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.522.199 16.560.955ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.153.306 6.834.503Ödenmiş Sermaye18 1.181.069 1.181.069Sermaye Düzeltme Farkları18 2.416.412 2.626.532Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.464 -3.464Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.464 -3.464Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.464 -3.464Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-62.487 -2.248Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-62.487 -2.248Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-62.487 -2.248Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 485.378 251.545Diğer Özkaynak Payları4.340 4.340Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.044.375 1.743.107Net Dönem Karı veya Zararı1.087.683 1.033.622TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.153.306 6.834.503TOPLAM KAYNAKLAR24.675.505 23.395.458Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.181.069 2.784.755 -3.464 23.359 216.612 4.340 1.344.547 747.697 6.298.915 6.298.915Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-158.223 34.933 870.987 -747.697 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-25.607 1.033.622 1.008.015 1.008.015Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-472.427 -472.427 -472.427Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler1.181.069 2.626.532 -3.464 -2.248 251.545 4.340 1.743.107 1.033.622 6.834.503 0 6.834.503Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.181.069 2.626.532 -3.464 -2.248 251.545 4.340 1.743.107 1.033.622 6.834.503 6.834.503Transferler-210.120 233.833 1.009.909 -1.033.622 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-60.239 1.087.683 1.027.444 1.027.444Kar Payları-708.641 -708.641 -708.641Dönem Sonu Bakiyeler1.181.069 2.416.412 -3.464 -62.487 485.378 4.340 2.044.375 1.087.683 7.153.306 7.153.306Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.087.683 1.033.622DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-60.239 -25.607Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26 -76.151 -33.350Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)26 -76.151 -33.350Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 15.912 7.743DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-60.239 -25.607TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.027.444 1.008.015Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.027.444 1.008.015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911507BIST