***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 5.888.865 5.779.079Satışların Maliyeti15 -4.173.188 -4.215.418TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.715.677 1.563.661BRÜT KAR (ZARAR)1.715.677 1.563.661Genel Yönetim Giderleri16 -684.552 -606.798Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 128.093 130.467Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -219.341 -255.188ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)939.877 832.142FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)939.877 832.142Finansman Gelirleri18 60.690 1.320Finansman Giderleri18 -335.397 -401.814SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)665.170 431.648Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-133.186 -90.580Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -287.208 -132.521Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 154.022 41.941SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)531.984 341.068DÖNEM KARI (ZARARI)531.984 341.068Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları531.984 341.068Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç (kr) 13 0,45000000 0,29000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.591.259 604.686Dönem Karı (Zararı)531.984 341.068Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler152.449 338.377Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9, 10, 11 105.345 100.131Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6, 8 135.310 231.165Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.463 29.515Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler283.733 391.362Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -51.664 -1.320Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 335.397 392.682Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-4.327 94.817Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-56.597 -112.454Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 133.186 90.580Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler23 -475.664 -486.739İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler47.047 -565.628Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-400.662 -404.592Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler84.816 -144.508Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-34.952 -11.406Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-244.234 -870.889Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler642.079 865.767Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları731.480 113.817Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-47.264 -33.826Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -179.003 -79.898Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23 1.086.046 604.593YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-476.638 -694.446Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri126.108 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.954 -27.578Alınan Faiz65.053 5.567Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23 -624.845 -672.435FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-490.480 664.288Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.232.158 11.213.504Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.028.771 -9.971.724Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-30.884 -26.977Ödenen Faiz-662.983 -550.515YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)624.141 574.528NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)624.141 574.528DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 588.571 469.786DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.212.712 1.044.314Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 1.212.712 588.571Finansal Yatırımlar0 126.108Ticari Alacaklar6 3.174.629 2.943.668İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 17.584 17.796İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.157.045 2.925.872Diğer Alacaklar7 839.848 588.922İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar839.848 588.922İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 2.218.706 2.348.112Türev Araçlar21 165.764 36.066Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar165.764 36.066Stoklar204.491 169.539Peşin Ödenmiş Giderler62.402 44.112İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler62.402 44.112Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 15 14Diğer Dönen Varlıklar12.478 7.758İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12.478 7.758ARA TOPLAM7.891.045 6.852.870TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.891.045 6.852.870DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 633.622 933.739İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar633.622 933.739İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 9.051.301 9.121.848Türev Araçlar21 7.038 63Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar21 7.038 63Maddi Duran Varlıklar10 905.170 902.255Kullanım Hakkı Varlıkları9 180.297 140.771Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 6.297.633 6.357.036Peşin Ödenmiş Giderler6.449 4.507İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.449 4.507Ertelenmiş Vergi Varlığı19 384.872 362.026Diğer Duran Varlıklar4.233 390İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar4.233 390TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.470.615 17.822.635TOPLAM VARLIKLAR25.361.660 24.675.505KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20 708.261 1.098.798Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 3.013.577 1.573.117Diğer Finansal Yükümlülükler20 74.582 68.743Ticari Borçlar6 1.666.495 1.914.357İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 60.329 129.599İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.606.166 1.784.758Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar79.164 57.939Diğer Borçlar7 3.828.149 2.579.077İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 1.133.826 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.694.323 2.579.077Türev Araçlar21 570 140.060Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar21 570 140.060Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)758 6.964İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)758 6.964Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 281.281 173.075Kısa Vadeli Karşılıklar311.928 345.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.467 46.423Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar308.461 299.124Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler472.769 329.933İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler472.769 329.933ARA TOPLAM10.437.534 8.287.610TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.437.534 8.287.610UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20 343.898 340.383Türev Araçlar21 0 1.619Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar21 0 1.619Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)367.549 211.044İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)367.549 211.044Uzun Vadeli Karşılıklar242.000 224.179Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar242.000 224.179Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 1.277.819 1.366.979Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.701 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.701 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.204.590 9.234.589TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.642.124 17.522.199ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.719.536 7.153.306Ödenmiş Sermaye13 1.181.069 1.181.069Sermaye Düzeltme Farkları13 1.954.164 2.416.412Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.464 -3.464Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.464 -3.464Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.464 -3.464Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)105.585 -62.487Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)105.585 -62.487Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)105.585 -62.487Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 693.663 485.378Diğer Özkaynak Payları4.340 4.340Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.252.195 2.044.375Net Dönem Karı veya Zararı531.984 1.087.683TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.719.536 7.153.306TOPLAM KAYNAKLAR25.361.660 24.675.505Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.181.069 2.626.532 -3.464 -2.248 251.545 4.340 1.743.107 1.033.622 6.834.503 6.834.503Transferler-210.120 187.463 1.056.279 -1.033.622 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)92.830 341.068 433.898 433.898Kar Payları-708.641 -708.641 -708.641Dönem Sonu Bakiyeler1.181.069 2.416.412 -3.464 0 90.582 439.008 4.340 2.090.745 341.068 6.559.760 6.559.760Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.181.069 2.416.412 -3.464 -62.487 485.378 4.340 2.044.375 1.087.683 7.153.306 7.153.306Transferler-462.248 208.285 1.341.646 -1.087.683 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)168.072 531.984 700.056 700.056Kar Payları-1.133.826 -1.133.826 -1.133.826Dönem Sonu Bakiyeler1.181.069 1.954.164 -3.464 0 105.585 693.663 4.340 2.252.195 531.984 6.719.536 6.719.536Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)531.984 341.068DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar168.072 92.830Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 210.088 119.011Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)21 210.088 119.011Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19 -42.016 -26.181DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)168.072 92.830TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)700.056 433.898Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları700.056 433.898http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934482BIST