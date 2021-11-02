***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 20.359.659 16.887.317 8.394.807 5.782.549Satışların Maliyeti15 -14.825.813 -12.220.389 -6.315.372 -4.170.808TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.533.846 4.666.928 2.079.435 1.611.741BRÜT KAR (ZARAR)5.533.846 4.666.928 2.079.435 1.611.741Genel Yönetim Giderleri16 -2.236.003 -1.761.196 -837.461 -591.282Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 368.983 508.570 141.000 232.465Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -649.102 -635.335 -275.993 -140.739ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.017.724 2.778.967 1.106.981 1.112.185FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.017.724 2.778.967 1.106.981 1.112.185Finansman Gelirleri18 90.514 28.300 7.139 17.324Finansman Giderleri18 -1.093.250 -1.074.927 -385.714 -313.600SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.014.988 1.732.340 728.406 815.909Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-510.932 -385.452 -194.000 -177.335Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -1.004.187 -357.356 -320.188 -223.623Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 493.255 -28.096 126.188 46.288SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.504.056 1.346.888 534.406 638.574DÖNEM KARI (ZARARI)1.504.056 1.346.888 534.406 638.574Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.504.056 1.346.888 534.406 638.574Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse başına kazanç (kr) 13 1,27000000 1,14000000 0,45000000 0,54000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.944.677 2.287.688Dönem Karı (Zararı)1.504.056 1.346.888Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler665.496 749.546Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9, 10, 11 341.820 301.221Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6,8 393.153 581.469Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler74.020 93.884Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler945.769 1.015.060Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -90.514 -28.300Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 1.036.283 1.043.360Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler44.540 182.544Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler21 7.904 -195.247Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 510.932 385.452Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler23 -1.652.642 -1.614.837İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-670.457 -1.305.653Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.762.933 -1.270.043Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-200.683 288.944Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-213.711 -20.995Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler275.280 -920.206Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.231.590 616.647Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.499.095 790.781Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-59.516 -47.799Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -899.602 -271.488Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23 3.404.700 1.816.194YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.052.893 -1.796.488Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri126.108 -127.791Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-108.638 -134.407Alınan Faiz98.866 17.786Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23 -2.169.229 -1.552.076FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.162.506 -339.705Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.093.070 14.320.316Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.786.753 -12.780.521Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-105.861 -78.938Ödenen Temettüler-1.133.826 -708.641Ödenen Faiz-1.229.136 -1.091.921YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-270.722 151.495NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-270.722 151.495DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 588.571 469.786DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ317.849 621.281Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 317.849 588.571Finansal Yatırımlar0 126.108Ticari Alacaklar6 4.206.258 2.943.668İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 20.182 17.796İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.186.076 2.925.872Diğer Alacaklar7 1.072.679 588.922İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.072.679 588.922İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 2.577.278 2.348.112Türev Araçlar21 55.063 36.066Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar55.063 36.066Stoklar383.249 169.539Peşin Ödenmiş Giderler78.155 44.112İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler78.155 44.112Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 34.498 14Diğer Dönen Varlıklar40.751 7.758İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar40.751 7.758ARA TOPLAM8.765.780 6.852.870TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.765.780 6.852.870DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 631.155 933.739İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar631.155 933.739İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 9.510.384 9.121.848Türev Araçlar21 16.590 63Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar21 16.590 63Maddi Duran Varlıklar10 921.442 902.255Kullanım Hakkı Varlıkları9 258.729 140.771Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 6.176.091 6.357.036Peşin Ödenmiş Giderler1.332 4.507İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.332 4.507Ertelenmiş Vergi Varlığı19 397.298 362.026Diğer Duran Varlıklar734 390İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar734 390TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.913.755 17.822.635TOPLAM VARLIKLAR26.679.535 24.675.505KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20 808.175 1.098.798Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 5.564.282 1.573.117Diğer Finansal Yükümlülükler20 78.428 68.743Ticari Borçlar6 2.191.385 1.914.357İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 162.883 129.599İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.028.502 1.784.758Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar87.750 57.939Diğer Borçlar7 2.746.513 2.579.077İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.746.513 2.579.077Türev Araçlar21 35.027 140.060Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar21 35.027 140.060Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.082 6.964İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.082 6.964Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 312.144 173.075Kısa Vadeli Karşılıklar304.236 345.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.283 46.423Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar301.953 299.124Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler518.283 329.933İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler518.283 329.933ARA TOPLAM12.653.305 8.287.610TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.653.305 8.287.610UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20 3.662.296 7.090.385Diğer Finansal Yükümlülükler20 319.884 340.383Türev Araçlar21 3.420 1.619Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar21 3.420 1.619Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.178.902 211.044İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.178.902 211.044Uzun Vadeli Karşılıklar279.994 224.179Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar279.994 224.179Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 945.661 1.366.979Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.542 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.542 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.392.699 9.234.589TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.046.004 17.522.199ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.633.531 7.153.306Ödenmiş Sermaye13 1.181.069 1.181.069Sermaye Düzeltme Farkları13 1.954.164 2.416.412Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.464 -3.464Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.464 -3.464Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.464 -3.464Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)47.508 -62.487Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)47.508 -62.487Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)47.508 -62.487Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 394.232 320.115Diğer Özkaynak Payları4.340 4.340Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.551.626 2.209.638Net Dönem Karı veya Zararı1.504.056 1.087.683TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.633.531 7.153.306TOPLAM KAYNAKLAR26.679.535 24.675.505Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.181.069 2.626.532 -3.464 -2.248 251.545 4.340 1.743.107 1.033.622 6.834.503 6.834.503Transferler-210.120 68.570 1.175.172 -1.033.622 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)128.823 1.346.888 1.475.711 1.475.711Kar Payları-708.641 -708.641 -708.641Dönem Sonu Bakiyeler1.181.069 2.416.412 -3.464 126.575 320.115 4.340 2.209.638 1.346.888 7.601.573 7.601.573Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.181.069 2.416.412 -3.464 -62.487 320.115 4.340 2.209.638 1.087.683 7.153.306 7.153.306Transferler-462.248 74.117 1.475.814 -1.087.683 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)109.995 1.504.056 1.614.051 1.614.051Kar Payları-1.133.826 -1.133.826 -1.133.826Dönem Sonu Bakiyeler1.181.069 1.954.164 -3.464 47.508 394.232 4.340 2.551.626 1.504.056 7.633.531 7.633.531Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.504.056 1.346.888 534.406 638.574DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar109.995 128.823 -12.724 47.755Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 146.660 164.200 -16.964 60.765Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)21 146.660 164.200 -16.964 60.765Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19 -36.665 -35.377 4.240 -13.010DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)109.995 128.823 -12.724 47.755TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.614.051 1.475.711 521.682 686.329Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.614.051 1.475.711 521.682 686.329http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974042BIST