***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 30.547.681 21.757.203Satışların Maliyeti20 -22.265.854 -16.117.831TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.281.827 5.639.372BRÜT KAR (ZARAR)8.281.827 5.639.372Genel Yönetim Giderleri21 -3.382.729 -2.543.194Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 831.971 646.102Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.216.478 -1.004.435ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.514.591 2.737.845FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.514.591 2.737.845Finansman Gelirleri23 108.090 64.091Finansman Giderleri23 -1.479.567 -1.389.230SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.143.114 1.412.706Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-860.746 -325.023Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -989.969 -537.986Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 129.223 212.963SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.282.368 1.087.683DÖNEM KARI (ZARARI)2.282.368 1.087.683Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.282.368 1.087.683Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse başına kazanç (kr) 18 1,93000000 0,92000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.057.411 3.870.421Dönem Karı (Zararı)2.282.368 1.087.683Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler679.338 1.211.934Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12, 13 472.588 444.078Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6, 10 570.085 854.429Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler178.908 161.897Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.308.716 1.286.381Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -108.090 -64.091Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 1.416.806 1.350.472Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler299.533 107.406Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler26 -310.479 -30.148Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 860.746 325.023Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler28 -2.700.759 -1.937.132İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.112.854 -368.059Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.362.830 -965.769Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-480.832 916.762Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-277.912 -37.586Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.064.398 -674.626Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler944.322 393.160Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.848.852 1.931.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -64.265 -48.413Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -1.257.523 -444.598Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)28 4.530.347 2.431.874YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.265.918 -2.227.778Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri126.108 -121.455Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-753.880 -310.179Alınan Faiz111.545 49.097Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)28 -2.749.691 -1.845.241FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.968.072 -1.523.858Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri25 16.479.807 14.075.458Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları25 -15.608.222 -13.519.861Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları25 -148.644 -110.433Ödenen Temettüler-1.133.826 -708.641Ödenen Faiz-1.557.187 -1.260.381YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-176.579 118.785NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-176.579 118.785DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28 588.571 469.786DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ411.992 588.571Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri28 411.992 588.571Finansal Yatırımlar0 126.108Ticari Alacaklar6 5.572.805 2.943.668İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 34.942 17.796İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.537.863 2.925.872Diğer Alacaklar7 1.193.566 588.922İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.193.566 588.922İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar10 3.316.298 2.348.112Türev Araçlar26 1.548.306 36.066Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar1.548.306 36.066Stoklar8 447.450 169.539Peşin Ödenmiş Giderler9 65.010 44.112İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler65.010 44.112Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 187.648 14Diğer Dönen Varlıklar17 52.554 7.758İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar52.554 7.758ARA TOPLAM12.795.629 6.852.870TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.795.629 6.852.870DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 685.077 933.739İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar685.077 933.739İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar10 9.537.341 9.121.848Türev Araçlar26 62.210 63Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar62.210 63Maddi Duran Varlıklar12 1.444.088 902.255Kullanım Hakkı Varlıkları11 256.196 140.771Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 6.225.435 6.357.036Peşin Ödenmiş Giderler9 3.828 4.507İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.828 4.507Ertelenmiş Vergi Varlığı24 318.901 362.026Diğer Duran Varlıklar17 4.936 390İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar4.936 390TOPLAM DURAN VARLIKLAR18.538.012 17.822.635TOPLAM VARLIKLAR31.333.641 24.675.505KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar25 1.040.267 1.098.798Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları25 5.294.870 1.573.117Diğer Finansal Yükümlülükler25 118.387 68.743Ticari Borçlar6 3.981.140 1.914.357İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 87.373 129.599İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.893.767 1.784.758Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 81.812 57.939Diğer Borçlar7 2.888.202 2.579.077İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.888.202 2.579.077Türev Araçlar26 43.717 140.060Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar43.717 140.060Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 450 6.964İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)450 6.964Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 93.155 173.075Kısa Vadeli Karşılıklar369.721 345.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 76.968 46.423Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 292.753 299.124Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 344.655 329.933İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler344.655 329.933ARA TOPLAM14.256.376 8.287.610TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.256.376 8.287.610UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25 4.381.083 7.090.385Diğer Finansal Yükümlülükler25 457.604 340.383Türev Araçlar26 2.419 1.619Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar2.419 1.619Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.062.094 211.044İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.062.094 211.044Uzun Vadeli Karşılıklar315.419 224.179Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 315.419 224.179Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 1.504.908 1.366.979Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.716 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.716 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.726.243 9.234.589TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.982.619 17.522.199ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.351.022 7.153.306Ödenmiş Sermaye18 1.181.069 1.181.069Sermaye Düzeltme Farkları18 1.954.164 2.416.412Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.464 -3.464Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.464 -3.464Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.464 -3.464Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)986.687 -62.487Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)986.687 -62.487Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)986.687 -62.487Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 394.232 320.115Diğer Özkaynak Payları4.340 4.340Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.551.626 2.209.638Net Dönem Karı veya Zararı2.282.368 1.087.683TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.351.022 7.153.306TOPLAM KAYNAKLAR31.333.641 24.675.505Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.181.069 2.626.532 -3.464 -2.248 251.545 4.340 1.743.107 1.033.622 6.834.503 6.834.503Transferler-210.120 68.570 1.175.172 -1.033.622 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-60.239 1.087.683 1.027.444 1.027.444Kar Payları-708.641 -708.641 -708.641Dönem Sonu Bakiyeler1.181.069 2.416.412 -3.464 -62.487 320.115 4.340 2.209.638 1.087.683 7.153.306 7.153.306Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.181.069 2.416.412 -3.464 -62.487 320.115 4.340 2.209.638 1.087.683 7.153.306 7.153.306Transferler-462.248 74.117 1.475.814 -1.087.683 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.049.174 2.282.368 3.331.542 3.331.542Kar Payları-1.133.826 -1.133.826 -1.133.826Dönem Sonu Bakiyeler1.181.069 1.954.164 -3.464 986.687 394.232 4.340 2.551.626 2.282.368 9.351.022 9.351.022Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.282.368 1.087.683DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.049.174 -60.239Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26 1.359.451 -76.151Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)26 1.359.451 -76.151Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 -310.277 15.912DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.049.174 -60.239TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.331.542 1.027.444Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.331.542 1.027.444http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002909BIST