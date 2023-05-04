***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
04.05.2023 18:14
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği, Madde 10 kapsamında temel performans göstergelerimize ilişkin 2023 beklentilerimiz Türkiye Finansal Raporlama Standartları bazında aşağıda sunulmuştur:
Faaliyet Gelirleri: 20-24 milyar TL aralığı Baz Alınan Net Kar: 4,5-6,0 milyar TL aralığı Yatırım Harcamaları: 11-15 milyar TL aralığı Düzenlemeye Tabi Varlık Tabanı: 30-35 milyar TL aralığı
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146941
BIST
18:054.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,62
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.448
18:0519,4865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0182
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4962
En Düşük
19,4503
18:0521,5121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0207
|Açılış
|: 22,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,4098
18:051.285,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 9,99
|Açılış
|: 1.285,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|2.330,90
|50.590.034
|% 10,00
|
|KGYO
|42,24
|13.253.347
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|269.500
|% 10,00
|
|SELVA
|8,59
|36.684.391
|% 9,99
|
|ORMA
|52,00
|686.570
|% 9,98
|
|PAMEL
|162,00
|47.227.685
|% -10,00
|
|SAMAT
|21,10
|53.497.870
|% -9,98
|
|KUYAS
|27,44
|113.764.354
|% -9,97
|
|IHAAS
|156,10
|14.890.998
|% -7,91
|
|ULAS
|14,98
|7.945.843
|% -6,84
|
|THYAO
|127,70
|4.269.640.637
|% -1,16
|
|EUPWR
|77,75
|3.927.230.138
|% -0,89
|
|KOZAL
|16,70
|3.476.210.239
|% 2,08
|
|EREGL
|30,92
|2.331.342.784
|% -1,21
|
|TUPRS
|66,75
|2.193.850.186
|% -3,26
|
|KOZAL
|16,70
|3.476.210.239
|% 2,08
|
|EKGYO
|5,48
|867.490.129
|% -0,90
|
|ISCTR
|10,65
|1.248.179.149
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,34
|860.070.896
|% -0,64
|
|EREGL
|30,92
|2.331.342.784
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4800
|19,4844
|% 0,08
|
|Euro
|21,4585
|21,4986
|% -0,16
|
|Sterlin
|24,4424
|24,5650
|% 0,29
|
|Frank
|21,9164
|22,0485
|% 0,05
|
|Riyal
|5,1804
|5,2064
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.050
|2.050
|11,11
|
|Altın Gr.
|1.285
|1.286
|10,12
|
|Cumhuriyet
|9.192
|9.331
|104,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.520
|4.632
|17,00
|
|Çeyrek
|2.260
|2.309
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,93
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|16,24
|16,26
|0,24
|
|B. Petrol
|72,47
|72,47
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SAMAT
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 333, 321 adet işlem
-
17:58EGSER
Yüzde -78.78 oranında düşüşle 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 812, 019 adet işlem
-
17:57KRGYO
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 18.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 644 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 451 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 37, 354.00 milyon TL de
-
17:56EGSER
Yüzde -78.83 oranında düşüşle 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 776, 916 adet işlem