***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği, Madde 10 kapsamında temel performans göstergelerimize ilişkin 2023 beklentilerimiz Türkiye Finansal Raporlama Standartları bazında aşağıda sunulmuştur:Faaliyet Gelirleri: 20-24 milyar TL aralığı Baz Alınan Net Kar: 4,5-6,0 milyar TL aralığı Yatırım Harcamaları: 11-15 milyar TL aralığı Düzenlemeye Tabi Varlık Tabanı: 30-35 milyar TL aralığıKamuoyuna saygıyla duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146941BIST